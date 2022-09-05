https://sputniknews.com.tr/20220905/tartistigi-komsusunu-balkondan-asagi-atti-1060839901.html

Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı. 3. kattan aşağı düşen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T23:21+0300

2022-09-05T23:21+0300

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türkiye

ankara

kavga

komşu

balkon

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Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan şahsı linç etmek istedi. Polis ekipleri saldırgan şahsı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ankara, kavga, komşu, balkon