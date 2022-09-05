https://sputniknews.com.tr/20220905/sili-halki-yeni-anayasanin-yururluge-girmesini-istemedi--yuzde--619-hayir-dedi-1060804073.html

Şili halkı yeni anayasanın yürürlüğe girmesini istemedi: Yüzde 61,9 'hayır' dedi

Şili halkı yeni anayasanın yürürlüğe girmesini istemedi: Yüzde 61,9 'hayır' dedi

Şili'de, yazılan yeni anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin olarak düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u 'hayır' oyu verdi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T04:23+0300

2022-09-05T04:23+0300

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şili

anayasa

dünya

augusto pinochet

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Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kaldı.Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin "çok uluslu ülke" olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulması, su kriziyle mücadele için su kaynaklarına "sahiplenilemez" statüsü verilmesi ve Ulusal Sular Ajansı kurulmasının da aralarında bulunduğu 388 maddeden oluşuyordu.Yeni anayasa, Ekim 2020'de anayasanın yeniden yazılıp yazılmaması için yapılan referandumla kararlaştırılmış, 2021'deki belediye seçimlerinde yeni anayasayı yazacak heyet halkın oylarıyla seçilmişti.

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şili, anayasa, augusto pinochet