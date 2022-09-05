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SİHA üssünü gözetleyen Rum casus tutuklandı
SİHA üssünü gözetleyen Rum casus tutuklandı
Kuzey Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA Üssü'nü görüntüleyen Güney Kıbrıs vatandaşı kişi tutuklandı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T13:27+0300
2022-09-05T13:28+0300
türkiye
kuzey kıbrıs
güney kıbrıs
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Karpaz yarımadasında haritaya askeri bölgeleri işaretleyen ve fotoğraflarını çeken bir Rum, otel odasında telsizini unutunca yakalandı.Hürriyet'in haberine göre, Türk-Rum barış etkinliklerine katılan Andreas Soutzis adlı Rum vatandaşı, Gazimağusa’da casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Güney Kıbrıs'ta yönetiminde elektrikli alet tamirciliği yapan Andreas Soutzis, Türk-Rum iki toplumlu barış etkinliklerinde tanınan bir isim. Soutzis 26 Ağustos’ta Karpaz yarımadasında Mehmetçik köyünde bir otelde konakladı ve ardından Güney Kıbrıs tarafına geçti. Soutzis, temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak, polise bildirmesiyle aranmaya başladı. Rum, geçen cumartesi günü Kuzey Kıbrıs'a yeniden giriş yaparken, gözaltına alındı.SİHA Üssü'nü görüntülediOtomobilinde yapılan aramada, otelde unuttuğu telsizle aynı bir başka telsiz, çok sayıda fotoğraf, USB bellek, ses kayıt cihazı ve 9 adet Kuzey Kıbrıs haritası bulundu. Haritalardan birinde iki askeri bölgenin işaretlendiği belirlendi. Soutzis, ilk sorgusunda işaretlediği askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etti. Gazimağusa’da casusluk suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılan Rum hakkında soruşturma amaçlı 5 gün tutukluluk kararı verildi. Stratejik Karpaz yarımadasında Türk SİHA ve İHA’larının kullandığı Geçitkale askeri havaalanı da bulunuyor.
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kuzey kıbrıs, güney kıbrıs
kuzey kıbrıs, güney kıbrıs

SİHA üssünü gözetleyen Rum casus tutuklandı

13:27 05.09.2022 (güncellendi: 13:28 05.09.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA Üssü'nü görüntüleyen Güney Kıbrıs vatandaşı kişi tutuklandı.
Karpaz yarımadasında haritaya askeri bölgeleri işaretleyen ve fotoğraflarını çeken bir Rum, otel odasında telsizini unutunca yakalandı.
Hürriyet'in haberine göre, Türk-Rum barış etkinliklerine katılan Andreas Soutzis adlı Rum vatandaşı, Gazimağusa’da casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başladı.
Güney Kıbrıs'ta yönetiminde elektrikli alet tamirciliği yapan Andreas Soutzis, Türk-Rum iki toplumlu barış etkinliklerinde tanınan bir isim.
Soutzis 26 Ağustos’ta Karpaz yarımadasında Mehmetçik köyünde bir otelde konakladı ve ardından Güney Kıbrıs tarafına geçti. Soutzis, temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak, polise bildirmesiyle aranmaya başladı. Rum, geçen cumartesi günü Kuzey Kıbrıs'a yeniden giriş yaparken, gözaltına alındı.

SİHA Üssü'nü görüntüledi

Otomobilinde yapılan aramada, otelde unuttuğu telsizle aynı bir başka telsiz, çok sayıda fotoğraf, USB bellek, ses kayıt cihazı ve 9 adet Kuzey Kıbrıs haritası bulundu.
Haritalardan birinde iki askeri bölgenin işaretlendiği belirlendi. Soutzis, ilk sorgusunda işaretlediği askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etti.
Gazimağusa’da casusluk suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılan Rum hakkında soruşturma amaçlı 5 gün tutukluluk kararı verildi. Stratejik Karpaz yarımadasında Türk SİHA ve İHA’larının kullandığı Geçitkale askeri havaalanı da bulunuyor.
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