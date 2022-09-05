https://sputniknews.com.tr/20220905/seda-kurtun-katili-cezaevinde-oldu-1060814262.html
Seda Kurt'un katili Ercan Akkaş cezaevinde çıkan kavgada öldürüldü
Seda Kurt'un katili Ercan Akkaş cezaevinde çıkan kavgada öldürüldü
İstanbul Avcılar'da birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u öldüren ve yurtdışına kaçan Ercan Akkaş, Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:51+0300
2022-09-05T12:51+0300
2022-09-05T12:59+0300
türkiye
seda kurt
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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İstanbul'da 2 çocuk annesi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019 tarihinde 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı.Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.Akkaş'ın Gürcistan'da işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulduğu belirlendi.İade işlemleri sürerken Akkaş'ın Temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.Akkaş'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı.
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seda kurt, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
seda kurt, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
Seda Kurt'un katili Ercan Akkaş cezaevinde çıkan kavgada öldürüldü
12:51 05.09.2022 (güncellendi: 12:59 05.09.2022) Abone ol
İstanbul Avcılar'da birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Seda Kurt'u öldüren ve yurtdışına kaçan Ercan Akkaş, Gürcistan'da bir başka suç nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürüldü.
İstanbul'da 2 çocuk annesi Seda Kurt'u, 4 Kasım 2019 tarihinde 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Ercan Akkaş yurtdışına kaçtı.
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Akkaş, kırmızı bültenle aranıyordu.
Akkaş'ın Gürcistan'da işlediği bir suç nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulduğu belirlendi.
İade işlemleri sürerken Akkaş'ın Temmuz ayında mahkumlar arasında çıkan kavgada dövülerek öldürüldüğü bildirildi.
Akkaş'ın cenazesi İstanbul'a getirilerek, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle kimliği doğrulandı.