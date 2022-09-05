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https://sputniknews.com.tr/20220905/sarigul-butun-iktidar-ve-muhalefet-birlesiriz-yunanistani-orada-tukuruklerimizle-bogariz-1060841184.html
Sarıgül: Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz, Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız
Sarıgül: Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz, Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan şunu bilsin: Biz iç politikada zaman zaman diğer siyasi partilerle... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T23:51+0300
2022-09-05T23:56+0300
politika
türkiye
yunanistan
mustafa sarıgül
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. TDP Başkanı Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Sarıgül, gerçekleştirdiği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Promosyon ve Yunanistan konularına değindi.TDP Lideri Sarıgül, partiler arası iç siyasette fikir ayrılıkları olsada dış politikada, söz konusu toprak ve bayrak gibi ortak paydalarda tek bir yumruk olduklarını vurgulayarak, “Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye’miz üzerinde oyunlar oynamaya çalışıyor. Yunanistan şunu bilsin ki biz iç politikada zaman zaman diğer siyasi partilerle farklılıklar yaşayabiliriz. Ama dış politika konusunda bayrağımız ve toprağımız söz konusuysa birleşiriz. Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız. Cumhurbaşkanı ile iç politika, sistem, demokratikleşme, parlamenter sistem gibi bir çok konuda farklılıklarımız var ama bilesiniz ki dış politika söz konusu olduğu zaman iktidarın attığı her adımı TDP olarak destekleriz. Mehmetçiğimiz, sınır ötesindeyse, Libya’daysa, Yunanistan’a bayrak gösteriyorsa her zaman TDP olarak devletimizin, askerimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olmaktan gurur duyarız” dedi.EYT problemi hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgül, EYT’lilerin sorunlarının genel bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu sözleri kaydetti:“EYT’lilerin mitinglerine katılan ender genel başkanlardan biriyim. Onurla ve gururla bir çok genel başkan o meydana gitmeye cesaret edemezken ben o meydanda EYT’lilerle beraber omuz omuzaydım. Çünkü geçmiş dönemlerde yerlere sevgi tohumları ektik. O tohumlar yeşeriyor. Sevgi tohumları ekenlerde sevgi ile karşılanır. Yetkililere sesleniyorum, emeklilikte yaş konusu, genel sağlık sigortası, stajyerlik ve çıraklığın emekliliğe sayılması, aylık bağlanma konularını içermeyen bir çözüm, çözüm değildir.”
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türkiye, yunanistan, mustafa sarıgül
türkiye, yunanistan, mustafa sarıgül

Sarıgül: Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz, Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız

23:51 05.09.2022 (güncellendi: 23:56 05.09.2022)
© İHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan şunu bilsin: Biz iç politikada zaman zaman diğer siyasi partilerle farklılıklar yaşayabiliriz. Ama dış politika konusunda bayrağımız ve toprağımız söz konusuysa birleşiriz. Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz, Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız" dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi.
TDP Başkanı Sarıgül, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Sarıgül, gerçekleştirdiği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Promosyon ve Yunanistan konularına değindi.

TDP Lideri Sarıgül, partiler arası iç siyasette fikir ayrılıkları olsada dış politikada, söz konusu toprak ve bayrak gibi ortak paydalarda tek bir yumruk olduklarını vurgulayarak, “Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye’miz üzerinde oyunlar oynamaya çalışıyor. Yunanistan şunu bilsin ki biz iç politikada zaman zaman diğer siyasi partilerle farklılıklar yaşayabiliriz. Ama dış politika konusunda bayrağımız ve toprağımız söz konusuysa birleşiriz. Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız. Cumhurbaşkanı ile iç politika, sistem, demokratikleşme, parlamenter sistem gibi bir çok konuda farklılıklarımız var ama bilesiniz ki dış politika söz konusu olduğu zaman iktidarın attığı her adımı TDP olarak destekleriz. Mehmetçiğimiz, sınır ötesindeyse, Libya’daysa, Yunanistan’a bayrak gösteriyorsa her zaman TDP olarak devletimizin, askerimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olmaktan gurur duyarız” dedi.
EYT problemi hakkında açıklamalarda bulunan Sarıgül, EYT’lilerin sorunlarının genel bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu sözleri kaydetti:

EYT’lilerin mitinglerine katılan ender genel başkanlardan biriyim. Onurla ve gururla bir çok genel başkan o meydana gitmeye cesaret edemezken ben o meydanda EYT’lilerle beraber omuz omuzaydım. Çünkü geçmiş dönemlerde yerlere sevgi tohumları ektik. O tohumlar yeşeriyor. Sevgi tohumları ekenlerde sevgi ile karşılanır. Yetkililere sesleniyorum, emeklilikte yaş konusu, genel sağlık sigortası, stajyerlik ve çıraklığın emekliliğe sayılması, aylık bağlanma konularını içermeyen bir çözüm, çözüm değildir.”
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