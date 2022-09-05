https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyanin-kabil-buyukelciligi-yakinlarinda-patlama-1060808355.html

Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 2 ölü

Ülkenin en büyük camilerinden birindeki saldırıda en az 20 vatandaşını kaybeden Afganistan'da bugün de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği girişinde patlama meydana... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T10:32+0300

2022-09-05T10:32+0300

2022-09-05T12:01+0300

dünya

rusya

afganistan

kabil

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103533/50/1035335090_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_1577bd80c4c3f13ffd7ddb16b9189471.jpg

Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı patlama sonucunda diplomatik temsilciliğin iki çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilik çalışanlarının ölümüne sebep olan patlamanın, büyükelçilik binasına çok yakın bir noktada, bir militanın patlayıcı bir cihazı faaliyete geçirmesi sonucunda yaşandığını kaydetti. Yetkililer, patlama sebebiyle yaralanan Afganistan vatandaşlarının da olduğunu da doğruladı. Ayrıca, Kabil’deki büyükelçiliğin, patlamaya ilişkin soruşturma yürüten Afgan emniyet güçleri ile yakın temas halinde oldukları da belirtildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

rusya

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, afganistan, kabil, patlama