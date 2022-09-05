https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyanin-kabil-buyukelciligi-yakinlarinda-patlama-1060808355.html
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 2 ölü
Ülkenin en büyük camilerinden birindeki saldırıda en az 20 vatandaşını kaybeden Afganistan'da bugün de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği girişinde patlama meydana... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T10:32+0300
2022-09-05T10:32+0300
2022-09-05T12:01+0300
dünya
rusya
afganistan
kabil
patlama
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Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı patlama sonucunda diplomatik temsilciliğin iki çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilik çalışanlarının ölümüne sebep olan patlamanın, büyükelçilik binasına çok yakın bir noktada, bir militanın patlayıcı bir cihazı faaliyete geçirmesi sonucunda yaşandığını kaydetti. Yetkililer, patlama sebebiyle yaralanan Afganistan vatandaşlarının da olduğunu da doğruladı. Ayrıca, Kabil’deki büyükelçiliğin, patlamaya ilişkin soruşturma yürüten Afgan emniyet güçleri ile yakın temas halinde oldukları da belirtildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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rusya, afganistan, kabil, patlama
rusya, afganistan, kabil, patlama
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 2 ölü
10:32 05.09.2022 (güncellendi: 12:01 05.09.2022) Abone ol
Ülkenin en büyük camilerinden birindeki saldırıda en az 20 vatandaşını kaybeden Afganistan'da bugün de Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği girişinde patlama meydana geldi. Temsilciliğin iki çalışanı hayatını kaybetti.
Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı patlama sonucunda diplomatik temsilciliğin iki çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilik çalışanlarının ölümüne sebep olan patlamanın, büyükelçilik binasına çok yakın bir noktada, bir militanın patlayıcı bir cihazı faaliyete geçirmesi sonucunda yaşandığını kaydetti.
Yetkililer, patlama sebebiyle yaralanan Afganistan vatandaşlarının da olduğunu da doğruladı. Ayrıca, Kabil’deki büyükelçiliğin, patlamaya ilişkin soruşturma yürüten Afgan emniyet güçleri ile yakın temas halinde oldukları da belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.