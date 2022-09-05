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https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyanin-kabil-buyukelciligi-binasi-yakinlarindaki-patlamayi-isid-ustlendi-1060835723.html
Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği binası yakınlarındaki patlamayı IŞİD üstlendi
Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği binası yakınlarındaki patlamayı IŞİD üstlendi
Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümünün bulunduğu binanın yakınlarında gerçekleştirilen ve konsolosluğun iki çalışanının ölümüne yol açan terör... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:42+0300
2022-09-05T21:55+0300
dünya
rusya
afganistan
kabil
işid
terör
saldırı
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Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği binası yakınlarındaki patlamayı IŞİD'in üstlendiği bilidirildi. Rusya Büyükelçiliği, olayla ilgili soruşturma yürüten Afganistan güvenlik güçleriyle yakın iletişimde olduğunu açıkladı. Büyükelçiliğin koruması artırıldı.
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rusya, afganistan, kabil, işid, terör, saldırı
rusya, afganistan, kabil, işid, terör, saldırı

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği binası yakınlarındaki patlamayı IŞİD üstlendi

21:42 05.09.2022 (güncellendi: 21:55 05.09.2022)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYKabil- Afganistan
Kabil- Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümünün bulunduğu binanın yakınlarında gerçekleştirilen ve konsolosluğun iki çalışanının ölümüne yol açan terör eylemini IŞİD üstlendi.
Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği binası yakınlarındaki patlamayı IŞİD'in üstlendiği bilidirildi.
Rusya Büyükelçiliği, olayla ilgili soruşturma yürüten Afganistan güvenlik güçleriyle yakın iletişimde olduğunu açıkladı. Büyükelçiliğin koruması artırıldı.
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