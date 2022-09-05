https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyada-yayinlanan-novaya-gazetanin-lisansi-iptal-edildi---1060824417.html

Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın lisansı iptal edildi

Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın lisansı iptal edildi

Moskova'daki Basman Mahkemesi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) başvurusu üzerine görülen davada Novaya... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T16:43+0300

2022-09-05T16:43+0300

2022-09-05T16:43+0300

novaya gazeta

ukrayna krizi

lisans

iptal

ukrayna

rusya

roskomnadzor

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Hakim Olga Lipkina, duruşmanın karar bölümünde yaptığı açıklmada, Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptaline hükmettiklerini belirtti. Roskomnadzor, gazetenin kurucusunun 2006 yılında değiştiğini ancak yeni tüzüğün kanunla belirlenen sürelerde kuruma ibraz edildiğini kaydederek Novaya Gazeta'nın lisansının iptalini talep etmişti. Roskomnadzor daha önce Novaya Gazeta’yı, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı hakkındaki haberleri nedeniyle uyarmıştı. Novaya Gazeta, Roskomnadzor’dan gazetenin yayınlarına ilişkin ikinci bir uyarı almalarının ardından 28 Mart'ta basılı yayınları ile internet sitesi üzerinden yaptığı yayınları tamamen durdurma kararı almıştı. Rusya’da bu yıl kabul edilen bir yasa, ülkenin Ukrayna’daki askeri harekatı hakkında yalan haber yayınlanmasını ceza kapsamına alıyor.

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novaya gazeta, lisans, iptal, ukrayna, rusya, roskomnadzor