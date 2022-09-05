https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyada-yayinlanan-novaya-gazetanin-lisansi-iptal-edildi---1060824417.html
Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın lisansı iptal edildi
Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın lisansı iptal edildi
Moskova'daki Basman Mahkemesi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) başvurusu üzerine görülen davada Novaya... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T16:43+0300
2022-09-05T16:43+0300
2022-09-05T16:43+0300
novaya gazeta
ukrayna krizi
lisans
iptal
ukrayna
rusya
roskomnadzor
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Hakim Olga Lipkina, duruşmanın karar bölümünde yaptığı açıklmada, Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptaline hükmettiklerini belirtti. Roskomnadzor, gazetenin kurucusunun 2006 yılında değiştiğini ancak yeni tüzüğün kanunla belirlenen sürelerde kuruma ibraz edildiğini kaydederek Novaya Gazeta'nın lisansının iptalini talep etmişti. Roskomnadzor daha önce Novaya Gazeta’yı, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı hakkındaki haberleri nedeniyle uyarmıştı. Novaya Gazeta, Roskomnadzor’dan gazetenin yayınlarına ilişkin ikinci bir uyarı almalarının ardından 28 Mart'ta basılı yayınları ile internet sitesi üzerinden yaptığı yayınları tamamen durdurma kararı almıştı. Rusya’da bu yıl kabul edilen bir yasa, ülkenin Ukrayna’daki askeri harekatı hakkında yalan haber yayınlanmasını ceza kapsamına alıyor.
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novaya gazeta, lisans, iptal, ukrayna, rusya, roskomnadzor
novaya gazeta, lisans, iptal, ukrayna, rusya, roskomnadzor
Rusya'da yayınlanan Novaya Gazeta'nın lisansı iptal edildi
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Moskova'daki Basman Mahkemesi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) başvurusu üzerine görülen davada Novaya Gazeta'nın lisansını iptal etti.
Hakim Olga Lipkina, duruşmanın karar bölümünde yaptığı açıklmada, Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptaline hükmettiklerini belirtti.
Roskomnadzor, gazetenin kurucusunun 2006 yılında değiştiğini ancak yeni tüzüğün kanunla belirlenen sürelerde kuruma ibraz edildiğini kaydederek Novaya Gazeta'nın lisansının iptalini talep etmişti.
Roskomnadzor daha önce Novaya Gazeta’yı, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı hakkındaki haberleri nedeniyle uyarmıştı.
Novaya Gazeta, Roskomnadzor’dan gazetenin yayınlarına ilişkin ikinci bir uyarı almalarının ardından 28 Mart'ta basılı yayınları ile internet sitesi üzerinden yaptığı yayınları tamamen durdurma kararı almıştı.
Rusya’da bu yıl kabul edilen bir yasa, ülkenin Ukrayna’daki askeri harekatı hakkında yalan haber yayınlanmasını ceza kapsamına alıyor.