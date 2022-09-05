https://sputniknews.com.tr/20220905/rusya-nikolayev--krivoy-rog-yonunde-220-ukrayna-askeri-olduruldu---1060819568.html
Rusya: Nikolayev- Krivoy Rog yönünde 220 Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya: Nikolayev- Krivoy Rog yönünde 220 Ukrayna askeri öldürüldü
Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki bazı bölgelerde kontrolü sağlama girişimlerini sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, son 24 saat içinde Rus... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:03+0300
2022-09-05T15:03+0300
2022-09-05T15:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'ndeki operasyonda Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 200'den fazla roket, 1500'den fazla havan mermisi bulunan 2 topçu-füze silahı deposunun imha edildiğini aktardı. Aşırı milliyetçi Kraken örgütüne ait geçici konuşlanma noktasının yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, 30'dan fazla askerin ve 10 aracın imha edildiğini açıkladı.81. hava indirme-taarruz tugayının mevzilerine yapılan atışlar sonucunda 20 askerin öldürüldüğünü, 50'sinin yaralandığını belirtti. Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) arazisine SİHA gönderdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus elektronik harp araçları sayesinde SİHA'nın kontrolden çıkarak santralin 1 km uzağına düştüğünü söyledi. Konaşenkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen Kiev'in Zaporojye NGS'de bir felaket tehdidi oluşturmak için provokasyonlara devam ettiğini vurguladı.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya: Nikolayev- Krivoy Rog yönünde 220 Ukrayna askeri öldürüldü
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Ukrayna ordusunun Nikolayev-Krivoy Rog yönündeki bazı bölgelerde kontrolü sağlama girişimlerini sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, son 24 saat içinde Rus güçlerinin müdahalesi sonucunda 220 Ukrayna askerinin öldüğünü, 11 tank, 7 zırhlı piyade aracı, 8 muhtelif zırhlı araç ve büyük kalibreli silah yüklü 9 arazi aracının imha edildiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'ndeki operasyonda Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı HIMARS sistemleriyle fırlatılan 200'den fazla roket, 1500'den fazla havan mermisi bulunan 2 topçu-füze silahı deposunun imha edildiğini aktardı.
Aşırı milliyetçi Kraken örgütüne ait geçici konuşlanma noktasının yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, 30'dan fazla askerin ve 10 aracın imha edildiğini açıkladı.
81. hava indirme-taarruz tugayının mevzilerine yapılan atışlar sonucunda 20 askerin öldürüldüğünü, 50'sinin yaralandığını belirtti. Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) arazisine SİHA gönderdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus elektronik harp araçları sayesinde SİHA'nın kontrolden çıkarak santralin 1 km uzağına düştüğünü söyledi.
Konaşenkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen Kiev'in Zaporojye NGS'de bir felaket tehdidi oluşturmak için provokasyonlara devam ettiğini vurguladı.