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Rusya, kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasına izin verebilir
Rusya, kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasına izin verebilir
Rusya Merkez Bankası, uluslararası ticarette sınır ötesi ödemelerin kripto paralarla yapılmasına yeşil ışık yaktı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T20:18+0300
2022-09-05T20:18+0300
rusya
ekonomi
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ticaret
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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev'in "Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de Rusya Merkez Bankası için açıktır” şeklindeki sözlerinin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, şu anda Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyor. Burada, kripto para birimlerinin ülke içinde bir ödeme aracı olarak yasallaştırılmasından ve ayrıca kripto borsalarının Rusya içinde yasallaştırılmasından bahsetmedildiğinin vurgulanması önemlidir" dendi.Moiseyev, Rusya’da planlanan mevcut altyapının kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılması için yeterli olamayabileceğini belirterek, "Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor. Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor" demişti.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya’da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söylemişti.Batılı ülkelerin Rus finans sistemine yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki çok sayıda kurum ve kuruluş, dolar ve euro ödemelerinde sorunlar yaşıyor.
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rusya, kripto para, onay, ticaret
rusya, kripto para, onay, ticaret

Rusya, kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasına izin verebilir

20:18 05.09.2022
© REUTERS / FLORENCE LOKripto para birimleri
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© REUTERS / FLORENCE LO
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Rusya Merkez Bankası, uluslararası ticarette sınır ötesi ödemelerin kripto paralarla yapılmasına yeşil ışık yaktı.
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev'in "Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de Rusya Merkez Bankası için açıktır” şeklindeki sözlerinin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, şu anda Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyor. Burada, kripto para birimlerinin ülke içinde bir ödeme aracı olarak yasallaştırılmasından ve ayrıca kripto borsalarının Rusya içinde yasallaştırılmasından bahsetmedildiğinin vurgulanması önemlidir" dendi.

Moiseyev, Rusya’da planlanan mevcut altyapının kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılması için yeterli olamayabileceğini belirterek, "Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor. Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor" demişti.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya’da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söylemişti.

Batılı ülkelerin Rus finans sistemine yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki çok sayıda kurum ve kuruluş, dolar ve euro ödemelerinde sorunlar yaşıyor.
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