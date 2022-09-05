https://sputniknews.com.tr/20220905/rusya-kripto-paralarin-uluslararasi-ticarette-kullanilmasina-izin-verebilir-1060833060.html

Rusya, kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasına izin verebilir

Rusya, kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasına izin verebilir

Rusya Merkez Bankası, uluslararası ticarette sınır ötesi ödemelerin kripto paralarla yapılmasına yeşil ışık yaktı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T20:18+0300

2022-09-05T20:18+0300

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rusya

ekonomi

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onay

ticaret

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Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev'in "Mevcut koşullarda kripto para birimlerin uluslararası ödemelerde bir mecburiyet olması hem biz hem de Rusya Merkez Bankası için açıktır” şeklindeki sözlerinin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi.Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, şu anda Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyor. Burada, kripto para birimlerinin ülke içinde bir ödeme aracı olarak yasallaştırılmasından ve ayrıca kripto borsalarının Rusya içinde yasallaştırılmasından bahsetmedildiğinin vurgulanması önemlidir" dendi.Moiseyev, Rusya’da planlanan mevcut altyapının kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanılması için yeterli olamayabileceğini belirterek, "Planladığımız altyapı sınır ötesi transferler için biraz katı olabilir. Bunun için bu transferleri önce yasallaştırmamız gerekiyor. Bir taraftan insanlara bu fırsatı vermemiz gerekirken, diğer taraftan da para aklama, uyuşturucuya yönelik ödemeler yapılmaması için de kontrol sahibi olmamız gerekiyor" demişti.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, kripto paraların Rusya’da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söylemişti.Batılı ülkelerin Rus finans sistemine yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki çok sayıda kurum ve kuruluş, dolar ve euro ödemelerinde sorunlar yaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220905/imfden-ab-ulkelerine-butce-acigi-uyarisi-1060832545.html

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