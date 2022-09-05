https://sputniknews.com.tr/20220905/rusya-japonya-ile-kuril-adalarina-ziyaret-kolayligi-saglayan-anlasmadan-cekildi-1060838359.html

Rusya, Japonya ile Kuril Adaları'na ziyaret kolaylığı sağlayan anlaşmadan çekildi

Rusya, Japonya ile Kuril Adaları'na ziyaret kolaylığı sağlayan anlaşmadan çekildi

Rusya, Kuril Adaları’nın güneyinde yer alan Kunaşir, Iturup adalarına ve Küçük Kuril Zinciri adalarına kolaylaştırılmış ziyaretler konusunda Japonya ile... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T22:37+0300

2022-09-05T22:37+0300

2022-09-05T22:37+0300

kuril adaları

rusya

japonya

dünya

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Rusya’nın Japon vatandaşlar için Güney Kuril adalarına vizesiz seyahat uygulaması sağlayan anlaşmayı feshetti, Başbakan Mihail Mişustin'in ilgili talimatı yasal bilgilerin resmi internet portalında yayınlandı.Belgede, “‘Rusya Federasyonu'nun Uluslararası Anlaşmaları Hakkında’ adlı Federal Yasasının 37. maddesi uyarınca, SSCB Dışişleri Bakanı ile Japonya Dışişleri Bakanı arasında karşılıklı yazışma şeklinde 14 Ekim 1991 tarihli karşılıklı geziler prosedürüne ilişkin anlaşmanın ve Rusya Federasyonu Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında adaların eski sakinleri ve aile fertleri olan Japon vatandaşları tarafından Kunaşir, Iturup ve Küçük Kuril Sırtı adalarına (Sahalin bölgesi) maksimum kolaylaştırılmış ziyaretlerin organizasyonuna ilişkin 2 Eylül 1999 tarihli anlaşmanın yürürlükten kaldırılması” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'na söz konusu kararı Japon tarafına bildirmesi talimatı verildi.

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kuril adaları, rusya, japonya