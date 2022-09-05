https://sputniknews.com.tr/20220905/rusya-federasyonu-federasyon-konseyi-uyeleri-tbmmde--1060829839.html

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Başkanı: Rusya ile ilişkilerini geliştirmekte kararlıyız

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Başkanı: Rusya ile ilişkilerini geliştirmekte kararlıyız

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T19:08+0300

2022-09-05T19:08+0300

2022-09-05T19:12+0300

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Mecliste gerçekleşen görüşmede Baybatur, Türkiye'nin tüm zorluklara rağmen Rusya ile ilişkilerini geliştirmekte kararlı olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyalog ve karşılıklı siyasi iradenin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandırdığını belirten Baybatur, "Rusya ile siyasi ilişkilerimizin olumlu seyri, ekonomik verilere de yansımaktadır." dedi.Enerji fiyatlarındaki artış ve Rusya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın düşük olması nedeniyle ticaret hacminde büyük bir dengesizliğin söz konusu olduğuna dikkati çeken Baybatur, şunları kaydetti:Turizmin de iki ülke halkları arasında önemli bir etkileşim sağladığını dile getiren Baybatur, 2021'de yaklaşık 4.5 milyon, 2022'nin ilk 7 ayında ise mevcut şartlara rağmen 2.2 milyon Rus misafirin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.'Vize muafiyetinin yeniden tesis edilememiş olmasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum'Serbest vize konusuna da değinen Baybatur, "Serbest vize rejimini de tekrar yürürlüğe sokabildiğimiz takdirde ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerimizin daha fazla ivme kazanacağına inanıyoruz. Vize muafiyetinin yeniden tesis edilememiş olmasını Türk-Rus ilişkileri bütünü bakımından büyük bir eksiklik olarak gördüğümü de bu vesileyle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.İki ülke ilişkilerinin temelinde karşılıklı çıkar ve saygının yattığını söyleyen Baybatur, şu değerlendirmeyi yaptı:Baybatur, parlamentolar arasındaki ilişkilerin Türk-Rus ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.'İki ülke arasındaki ilişkiler iyi durumda'Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi ve Rusya Federasyonu (RF) Federasyon Konseyi üyesi Klimov ise iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirtti.Ticaret, vize rejimi konularına ilişkin Klimov, "Bunun gibi problemleri ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz, parlamentolar arasında da görüşebiliriz." diye konuştu.İki ülke arasındaki liderlerin çalışmalarını örnek alarak parlamentolar arası çalışmaların da ivme kazanması gerektiğini dile getiren Klimov, Türkiye'nin, küresel seviyedeki problemlerin çözülmesine de katkı verdiğini vurguladı.Klimov, "Başka devletler Türkiye gibi hareket ederse günümüzde dünyada istikrar olacaktır." ifadesini kullandı.Görüşmeye Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de katıldı.

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türkiye, rusya, tbmm, vize, ukrayna krizi