https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusma-yapacak-ukrayna-ile-ilgili-yeni-aciklamalar-gelebilir-1060801808.html
‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’
‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nda küresel süreçler hakkında konuşma yapacağını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T00:32+0300
2022-09-05T00:32+0300
2022-09-05T00:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059947234_0:0:2859:1609_1920x0_80_0_0_de6c634969a891a0993533ecd4bcf430.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki çarşamba günü ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nun genel oturumunda küresel süreçler ve Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nin gelişimi hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini belirtti.Putin’in konuşmasında Uzakdoğu bölgesinin gelişimine mi, yoksa Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleriyle uluslararası işbirliği üzerine mi odaklanacağı sorusuna, “Her iki konu birbiriyle bağlantılı” yanıtını verdi.Vladimir Putin'in konuşmasında uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler, zorlu siyasi konjonktür ve genel olarak her şeyi etkileyebilen küresel süreçler üzerinde duracağına dikkat çeken Peskov, “Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar beklemekte fayda var. Forumun genel oturumu 7 Eylül'de yapılacak” ifadelerini kullandı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1059947234_311:0:2859:1911_1920x0_80_0_0_c1ab5e032d9c3a2354611a4fa8141310.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nda küresel süreçler hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki çarşamba günü ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nun genel oturumunda küresel süreçler ve Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nin gelişimi hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini belirtti.
Putin’in konuşmasında Uzakdoğu bölgesinin gelişimine mi, yoksa Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleriyle uluslararası işbirliği üzerine mi odaklanacağı sorusuna, “Her iki konu birbiriyle bağlantılı” yanıtını verdi.
Vladimir Putin'in konuşmasında uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler, zorlu siyasi konjonktür ve genel olarak her şeyi etkileyebilen küresel süreçler üzerinde duracağına dikkat çeken Peskov, “Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar beklemekte fayda var. Forumun genel oturumu 7 Eylül'de yapılacak” ifadelerini kullandı.