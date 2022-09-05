https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusma-yapacak-ukrayna-ile-ilgili-yeni-aciklamalar-gelebilir-1060801808.html

‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’

‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nda küresel süreçler hakkında konuşma yapacağını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T00:32+0300

2022-09-05T00:32+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir putin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki çarşamba günü ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nun genel oturumunda küresel süreçler ve Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nin gelişimi hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini belirtti.Putin’in konuşmasında Uzakdoğu bölgesinin gelişimine mi, yoksa Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleriyle uluslararası işbirliği üzerine mi odaklanacağı sorusuna, “Her iki konu birbiriyle bağlantılı” yanıtını verdi.Vladimir Putin'in konuşmasında uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler, zorlu siyasi konjonktür ve genel olarak her şeyi etkileyebilen küresel süreçler üzerinde duracağına dikkat çeken Peskov, “Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar beklemekte fayda var. Forumun genel oturumu 7 Eylül'de yapılacak” ifadelerini kullandı.

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