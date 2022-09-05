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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusma-yapacak-ukrayna-ile-ilgili-yeni-aciklamalar-gelebilir-1060801808.html
‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’
‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nda küresel süreçler hakkında konuşma yapacağını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T00:32+0300
2022-09-05T00:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki çarşamba günü ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nun genel oturumunda küresel süreçler ve Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nin gelişimi hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini belirtti.Putin’in konuşmasında Uzakdoğu bölgesinin gelişimine mi, yoksa Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleriyle uluslararası işbirliği üzerine mi odaklanacağı sorusuna, “Her iki konu birbiriyle bağlantılı” yanıtını verdi.Vladimir Putin'in konuşmasında uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler, zorlu siyasi konjonktür ve genel olarak her şeyi etkileyebilen küresel süreçler üzerinde duracağına dikkat çeken Peskov, “Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar beklemekte fayda var. Forumun genel oturumu 7 Eylül'de yapılacak” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir putin

‘Putin, Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşma yapacak, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar gelebilir’

00:32 05.09.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nda küresel süreçler hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki çarşamba günü ülkenin doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu’nun genel oturumunda küresel süreçler ve Rusya’nın Uzakdoğu Bölgesi’nin gelişimi hakkında konuşma yapacağını, Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar yapması beklenebileceğini belirtti.
Putin’in konuşmasında Uzakdoğu bölgesinin gelişimine mi, yoksa Asya-Pasifik Bölgesi ülkeleriyle uluslararası işbirliği üzerine mi odaklanacağı sorusuna, “Her iki konu birbiriyle bağlantılı” yanıtını verdi.
Vladimir Putin'in konuşmasında uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler, zorlu siyasi konjonktür ve genel olarak her şeyi etkileyebilen küresel süreçler üzerinde duracağına dikkat çeken Peskov, “Ukrayna ile ilgili yeni açıklamalar beklemekte fayda var. Forumun genel oturumu 7 Eylül'de yapılacak” ifadelerini kullandı.
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