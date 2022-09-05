https://sputniknews.com.tr/20220905/otomobil-gise-bariyerlerine-carpti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1060808556.html

Otomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede Gişelerinde beton bariyerlere çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T10:36+0300

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türkiye

trafik kazası

bolu

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Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html

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