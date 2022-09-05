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Otomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede Gişelerinde beton bariyerlere çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kaza-yapan-motosikletli-genc-taksinin-ustune-dustu-1060511610.html
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türkiye, trafik kazası, bolu
türkiye, trafik kazası, bolu

Otomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

10:36 05.09.2022 (güncellendi: 10:37 05.09.2022)
© İHA / FARUK ÇİDEMOtomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Otomobil gişe bariyerlerine çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM
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TEM Otoyolu Bolu geçişi Gerede Gişelerinde beton bariyerlere çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana geldi. Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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Kaza yapan motosikletli genç, taksinin üstüne düştü
29 Ağustos, 11:15
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