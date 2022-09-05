https://sputniknews.com.tr/20220905/otomobil-fiyatlarina-enerji-zammi-geliyor-1060808698.html

Otomobil fiyatlarına enerji zammı geliyor

Otomobil fiyatlarına enerji zammı geliyor

EPDK’nın sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ’ın sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49.5 zam yapması sonrası artan maliyetler üreticiyi zora soktu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T10:50+0300

2022-09-05T10:50+0300

2022-09-05T10:50+0300

ekonomi

zam

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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Son yapılan zamlarla otomotiv üretiminde enerji maliyeti yüzde 15’e kadar çıktı. Sektör yetkilileri, artan maliyetlerin birkaç ay içerisinde araç fiyatlarına yansıtılmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ithal araçlara yönelik fiyat avantajında da makasın daralacağını vurguluyor. Yapılan yüksek zammın ihracatta da pazar kaybettirecek boyutta olduğu dile getiriliyor.Dünya'dan Aysel Yücel'e konuşan Hyundai yetkilileri enerji zamlarının bir iki ay içerisinde fiyatlara yansıyacağını belirterek "Çünkü birim maliyeti üzerinden kâr dengesi de göz önünde olduğundan mutlaka fiyatlarda değişkenlik oluyor. Özellikle iç pazar daha çok etkileniyor. İhracatta eşit şartlarda fiyat politikası gözetildiğinden tüm markalarda benzer fiyatlandırma yapılıyor. İhracat genellikle Euro üzerinden olduğundan iç pazara nazaran sanayideki artışın etkileri daha düşük. Ama yurt dışına da zamlı gidiyor" dedi.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, sanayiye yapılan enerji zamlarının ihracatta pazar kaybettirecek boyutta olduğunu vurgulayarak, “Maalesef enerji zamları nedeniyle sanayide keyifler kaçtı. İhracatta rekabetçiliğimizi kaybetmemize ve dolayısıyla pazar kaybetmemize sebep olacak boyutlarda bir zam yapıldı. İhracata özel enerji tarifelerinde destek mekanizması oluşturulmalı” şeklinde konuştu.Türkiye’de ise fiyatlar kurdaki yükseliş ve vergi sistemine bağlı olarak çok daha hızlı yükseliyor. Sadece son iki yılda Türkiye’de otomobil fiyatları yüzde 200’ün üzerinde arttı.

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Sputnik Türkiye

zam, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)