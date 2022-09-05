https://sputniknews.com.tr/20220905/okullarda-uyum-haftasinin-baslamasiyla-istanbulda-trafik-yogunlugu-artti-1060833374.html

Okullarda uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Okullarda uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Okullarda uyum programının uygulanmaya başlandığı mesai gününün ilk akşamında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T20:30+0300

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istanbul

türkiye

trafik

okul

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.Anadolu Yakası'nda D-100 karayolu ile Uzunçayır-Bostancı mevkileri arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.TEM Otoyolu Ataşehir mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametlerinde yoğunluk gözleniyor.Avrupa Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk dikkati çekiyor.Aynı zamanda Beşiktaş'tan Karaköy'e gidişte araç yoğunluğu görülüyor.İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 19.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

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istanbul, trafik, okul