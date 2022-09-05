https://sputniknews.com.tr/20220905/nijeryali-yolcu-ucakta-dogum-yapti-1060831169.html

Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı

Nijeryalı yolcu uçakta doğum yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul-Manchester seferinde Nijeryalı bir yolcu uçakta doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T19:20+0300

2022-09-05T19:20+0300

2022-09-05T19:20+0300

yaşam

nijerya

viyana

yolcu

kız çocuğu

uçak

doğum

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THY'nin TK-1991 sefer sayılı Manchester uçağında, Nijeryalı yolcu Nweke Ifeoma’nın uçuş sırasında doğum sancıları arttı. Kabin ekibi, yolcuyu doğum için uçakta uygun bölüme alarak doğum hazırlıklarına başlarken, aynı anda uçakta doktor anonsu yapıldı. Kadın yolcu, uçakta bulunan doktor ve kabin ekiplerinin de yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi.Bebeğin kordonunu kabin ekipleri tarafından kesilmesinin ardından uçak Viyana Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçağın Viyana’ya inişinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı.'Yolcumuzu sağlıklı bir şekilde doktorlara teslim ettik'Kabin amiri Hakan Doğan, "Uçağımızda çok güzel bir olay gerçekleşti. Uçuşumuzda bir yolcumuz doğum yaptı. Sancısı geldiğini söyledi. Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana’ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana’da doktorlara teslim ettik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220904/ispanyadan-almanyaya-giden-ozel-bir-ucak-baltik-denizine-dustu-1060799798.html

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nijerya, viyana, yolcu, kız çocuğu, uçak, doğum