https://sputniknews.com.tr/20220905/msb-pence-kilit-harekat-bolgesinde-bir-helikopterimiz-kaza-kirima-ugramistir-1060802683.html

MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradığını ve helikopterde... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T01:33+0300

2022-09-05T01:33+0300

2022-09-05T01:56+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

pençe kilit operasyonu

helikopter

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "nlığı (MSB) tarafından yayınlanan basın açıklamasında şunlar ifade edildi:

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, helikopter