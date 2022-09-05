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MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır
MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradığını ve helikopterde... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
pençe kilit operasyonu
helikopter
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "nlığı (MSB) tarafından yayınlanan basın açıklamasında şunlar ifade edildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, helikopter
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, helikopter

MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır

01:33 05.09.2022 (güncellendi: 01:56 05.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradığını ve helikopterde bulunan sekiz personelden 7’sinin kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "nlığı (MSB) tarafından yayınlanan basın açıklamasında şunlar ifade edildi:
"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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