https://sputniknews.com.tr/20220905/msb-pence-kilit-harekat-bolgesinde-bir-helikopterimiz-kaza-kirima-ugramistir-1060802683.html
MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır
MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradığını ve helikopterde... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T01:33+0300
2022-09-05T01:33+0300
2022-09-05T01:56+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
pençe kilit operasyonu
helikopter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "nlığı (MSB) tarafından yayınlanan basın açıklamasında şunlar ifade edildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, helikopter
milli savunma bakanlığı (msb), pençe kilit operasyonu, helikopter
MSB: Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramıştır
01:33 05.09.2022 (güncellendi: 01:56 05.09.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğradığını ve helikopterde bulunan sekiz personelden 7’sinin kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "nlığı (MSB) tarafından yayınlanan basın açıklamasında şunlar ifade edildi:
"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."