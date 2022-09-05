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https://sputniknews.com.tr/20220905/msb-kuzey-iraktaki-helikopter-kazasinda-1-asker-sehit-oldu-1060818329.html
Kuzey Irak'taki helikopter kazasında kaybolan askerin naaşına ulaşıldı
Kuzey Irak'taki helikopter kazasında kaybolan askerin naaşına ulaşıldı
Kuzey Irak'ta meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında, geceden beri arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olarak aranan... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T14:14+0300
2022-09-05T14:38+0300
türkiye
şehit
kaza
milli savunma bakanlığı
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Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter, ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti hayatını kaybetti.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P .Uzm. Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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şehit, kaza, milli savunma bakanlığı
şehit, kaza, milli savunma bakanlığı

Kuzey Irak'taki helikopter kazasında kaybolan askerin naaşına ulaşıldı

14:14 05.09.2022 (güncellendi: 14:38 05.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Kuzey Irak'ta meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında, geceden beri arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olarak aranan askerin naaşına ulaşıldı.
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter, ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P .Uzm. Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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