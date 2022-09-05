https://sputniknews.com.tr/20220905/msb-kuzey-iraktaki-helikopter-kazasinda-1-asker-sehit-oldu-1060818329.html

Kuzey Irak'taki helikopter kazasında kaybolan askerin naaşına ulaşıldı

Kuzey Irak'taki helikopter kazasında kaybolan askerin naaşına ulaşıldı

Kuzey Irak'ta meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter kazasında, geceden beri arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olarak aranan... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T14:14+0300

2022-09-05T14:14+0300

2022-09-05T14:38+0300

türkiye

şehit

kaza

milli savunma bakanlığı

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Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi helikopter, ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti hayatını kaybetti.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P .Uzm. Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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şehit, kaza, milli savunma bakanlığı