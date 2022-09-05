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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/moskovadan-abdli-aktor-sean-penn-de-dahil-25-abd-vatandasina-rusyaya-giris-yasagi-1060820841.html
Moskova'dan aktör Sean Penn dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı
Moskova'dan aktör Sean Penn dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD'li aktör Sean... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:17+0300
2022-09-05T15:50+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
sean penn
giriş yasağı
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25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.Rus Dışişleri, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı.Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.
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rusya, abd, sean penn, giriş yasağı
rusya, abd, sean penn, giriş yasağı

Moskova'dan aktör Sean Penn dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı

15:17 05.09.2022 (güncellendi: 15:50 05.09.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANSean Penn
Sean Penn - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD'li aktör Sean Penn de dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.
25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.
Rus Dışişleri, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı.
Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.
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