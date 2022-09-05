https://sputniknews.com.tr/20220905/moskovadan-abdli-aktor-sean-penn-de-dahil-25-abd-vatandasina-rusyaya-giris-yasagi-1060820841.html

Moskova'dan aktör Sean Penn dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı

Moskova'dan aktör Sean Penn dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD'li aktör Sean... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T15:17+0300

2022-09-05T15:17+0300

2022-09-05T15:50+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

sean penn

giriş yasağı

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25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.Rus Dışişleri, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı.Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken Sean Penn, nisan ayında Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmede Ukrayna ordusuna katılıp Rusya'ya karşı savaşmayı düşündüğünü söylemişti.

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rusya, abd, sean penn, giriş yasağı