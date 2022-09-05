https://sputniknews.com.tr/20220905/meteorolojiden-sekiz-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1060806105.html

Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T08:58+0300

2022-09-05T08:58+0300

2022-09-05T08:58+0300

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Günlük tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.Marmara, Karadeniz ile Göller Yöresi’nde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da kuvvetli olması bekleniyor.Marmara’nın batısı ile kıyı Ege’de ise fırtına bekleniyor.Sel uyarısıMGM'den yapılan açıklamada vatandaşlara sel uyarısı yapılarak, "Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur