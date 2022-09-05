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https://sputniknews.com.tr/20220905/meteorolojiden-sekiz-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1060806105.html
Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T08:58+0300
2022-09-05T08:58+0300
yaşam
meteoroloji
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istanbul hava durumu
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Günlük tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.Marmara, Karadeniz ile Göller Yöresi’nde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da kuvvetli olması bekleniyor.Marmara’nın batısı ile kıyı Ege’de ise fırtına bekleniyor.Sel uyarısıMGM'den yapılan açıklamada vatandaşlara sel uyarısı yapılarak, "Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur
meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur

Meteoroloji'den sekiz il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

08:58 05.09.2022
© AFP 2022 / Ozan Köseİstanbul- Yağmur
İstanbul- Yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Ozan Köse
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sekiz ili sarı ve turuncu kodla uyardı. Belirtilen bölgelerdeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Günlük tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 2 ila 6 derece azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına, diğer yerlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.
Marmara, Karadeniz ile Göller Yöresi’nde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların; Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu’da kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara’nın batısı ile kıyı Ege’de ise fırtına bekleniyor.

Sel uyarısı

MGM'den yapılan açıklamada vatandaşlara sel uyarısı yapılarak, "Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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