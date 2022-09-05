https://sputniknews.com.tr/20220905/medvedev-almanya-rusyaya-hibrit-savas-ilan-etti-1060801115.html

Medvedev: Almanya Rusya’ya hibrit savaş ilan etti

Medvedev: Almanya Rusya’ya hibrit savaş ilan etti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın fiilen Rusya’ya hibrit savaş ilan ettiğini belirtti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T00:10+0300

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ukrayna krizi

almanya

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olmadığı şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.Medvedev, “Olur şey değil! Yeniden küstü. Almanya: a) dost olmayan ülke, b) Rusya’nın tüm ekonomisine ve vatandaşlarına yaptırım uyguladı, c) Ukrayna'ya, bizim Silahlı Kuvvetlerimize karşı öldürücü silahlar teslim ediyor” ifadelerini kullandı.Almanya’nın Rusya’nın düşmanı olarak hareket ettiğine dikkat çeken Medvedev, buna rağmen Scholz’un Almanya vatandaşlarının ‘gazla minik sorunlar’ yaşamasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.Rus gazının Avrupa’ya tedarikini sağlayan başlıca rota olan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı haziran ortasından bu yana kısıtlamalarla, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 170 milyon metreküp olan günlük kapasitesinin yüzde 20'sini kullanarak çalışıyordu.Rus devlet enerji şirketi Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html

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almanya, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy medvedev