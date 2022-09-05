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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/medvedev-almanya-rusyaya-hibrit-savas-ilan-etti-1060801115.html
Medvedev: Almanya Rusya’ya hibrit savaş ilan etti
Medvedev: Almanya Rusya’ya hibrit savaş ilan etti
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın fiilen Rusya’ya hibrit savaş ilan ettiğini belirtti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
almanya
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olmadığı şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.Medvedev, “Olur şey değil! Yeniden küstü. Almanya: a) dost olmayan ülke, b) Rusya’nın tüm ekonomisine ve vatandaşlarına yaptırım uyguladı, c) Ukrayna'ya, bizim Silahlı Kuvvetlerimize karşı öldürücü silahlar teslim ediyor” ifadelerini kullandı.Almanya’nın Rusya’nın düşmanı olarak hareket ettiğine dikkat çeken Medvedev, buna rağmen Scholz’un Almanya vatandaşlarının ‘gazla minik sorunlar’ yaşamasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.Rus gazının Avrupa’ya tedarikini sağlayan başlıca rota olan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı haziran ortasından bu yana kısıtlamalarla, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 170 milyon metreküp olan günlük kapasitesinin yüzde 20'sini kullanarak çalışıyordu.Rus devlet enerji şirketi Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
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almanya, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy medvedev
almanya, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy medvedev

Medvedev: Almanya Rusya’ya hibrit savaş ilan etti

00:10 05.09.2022 (güncellendi: 00:18 05.09.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Almanya’nın fiilen Rusya’ya hibrit savaş ilan ettiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Rusya'nın artık güvenilir bir ortak olmadığı şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla yorumladı.
Medvedev, “Olur şey değil! Yeniden küstü. Almanya: a) dost olmayan ülke, b) Rusya’nın tüm ekonomisine ve vatandaşlarına yaptırım uyguladı, c) Ukrayna'ya, bizim Silahlı Kuvvetlerimize karşı öldürücü silahlar teslim ediyor” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın Rusya’nın düşmanı olarak hareket ettiğine dikkat çeken Medvedev, buna rağmen Scholz’un Almanya vatandaşlarının ‘gazla minik sorunlar’ yaşamasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.
Rus gazının Avrupa’ya tedarikini sağlayan başlıca rota olan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı haziran ortasından bu yana kısıtlamalarla, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 170 milyon metreküp olan günlük kapasitesinin yüzde 20'sini kullanarak çalışıyordu.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, önceki gün teknik bakım nedeniyle üç gün süreyle durdurulan Kuzey Akım’ın çalışır durumdaki tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'taki yağ sızıntısı nedeniyle gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
2 Eylül, 20:27
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