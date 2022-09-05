Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/matteo-salvini-ruslara-yaptirim-yerine-italyanlari-ve-avrupalilari-korumak-daha-iyi-olurdu-1060827509.html
Matteo Salvini: Ruslara yaptırım yerine, İtalyanları ve Avrupalıları korumak daha iyi olurdu
Matteo Salvini: Ruslara yaptırım yerine, İtalyanları ve Avrupalıları korumak daha iyi olurdu
İtalya'da aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını yeniden dile getirdi. Salvini, "Ruslara zarar... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:55+0300
2022-09-05T17:55+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
doğalgaz
elektrik
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103573/35/1035733569_0:257:4203:2621_1920x0_80_0_0_319a5dd1ebb73c45f80d619599f26931.jpg
İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde partilerin seçim kampanyalarında ana gündem maddesini, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların bir sonucu olarak, Avrupa'daki enerji krizi oluşturuyor.Bolzano kentinde partisinin mitingine katılan eski İçişleri Bakanı ve Lig partisinin lideri Matteo Salvini, "Ruslara zarar vermesi gereken yaptırımlar yerine, İtalyanları ve Avrupalıları bir kalkan, bir paraşütle korumak daha iyi olurdu. Şu anda tek acil durum İtalyanların ödediği gaz ve elektrik faturaları. Bu bölgesel ve ulusal bir sorun. Bazı siyasetçiler bunu anlamıyorlar." dedi.Salvini, Rus yanlısı olmadığını İtalyanları düşündüğünü vurgulayan Salvini, "Milyonlarca İtalyanın soğuğa ve karanlığa bırakma riskine karşı Avrupa'nın parmağını oynatmaması inanılmaz bir şey olur. eğer Avrupa kımıldamazsa ulusal hükümet gerekeni yapar." şeklinde konuştu.AB'nin İtalya'ya gerekli maddi kaynağı sağlaması gerektiğini savunan Lig partisi lideri, "Hesapları yanlış yapıp yaptırımlar isteyen Brüksel'den acil para aktarılması gerekiyor. Almanlar, Fransızlar, İspanyollar borçlandı. 100 milyar euroluk ek fonlar yerine 1 milyon kişinin işini kurtarmak için hemen 30 milyar avro daha iyi. Avrupa'nın İtalyan işçileri koruma zorunluluğu vardır." ifadelerini kullandı.Kışın 9 milyon İtalya'nın enerji yoksulluğu riskinde olması bekleniyorİtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella ile Ekonomi Bakanı Daniele Franco geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda, İtalya'nın net enerji ithalatının bu yıl iki kat artarak 100 milyar avroyu bulacağını söylemişti.Ülkedeki küçük ölçekli iş verenler derneği Cgia Mestre de 2021 sonunda başlayan enerji krizinden dolayı bu kış 9 milyon İtalya'nın enerji yoksulluğu riskinde olacağını açıklayan bir rapor yayınladı.Rapora göre, başta güney İtalya olmak üzere ülkenin genelinde birçok ailenin, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, elektrik süpürgesi gibi temel ihtiyaçlarındaki enerji kullanımını asgariye indireceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220902/gazprom-kuzey-akimindan-dogalgaz-akisini-tamamen-durdurdu-1060740833.html
https://sputniknews.com.tr/20220905/avrupada-enerji-krizi-italyada-bir-restoran-mum-yakmaya-basladi--1060821870.html
italya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103573/35/1035733569_184:0:4019:2876_1920x0_80_0_0_2490a734ba0037db6f747f9dd3614169.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, doğalgaz, elektrik, rusya, yaptırım
italya, doğalgaz, elektrik, rusya, yaptırım

Matteo Salvini: Ruslara yaptırım yerine, İtalyanları ve Avrupalıları korumak daha iyi olurdu

17:55 05.09.2022
© AFP 2022 / Mladen ANTONOVİtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini
İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Mladen ANTONOV
Abone olTelegram
İtalya'da aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını yeniden dile getirdi. Salvini, "Ruslara zarar vermesi gereken yaptırımlar yerine, İtalyanları ve Avrupalıları bir kalkan, bir paraşütle korumak daha iyi olurdu. Şu anda tek acil durum İtalyanların ödediği gaz ve elektrik faturaları" dedi.
İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesinde partilerin seçim kampanyalarında ana gündem maddesini, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların bir sonucu olarak, Avrupa'daki enerji krizi oluşturuyor.
Bolzano kentinde partisinin mitingine katılan eski İçişleri Bakanı ve Lig partisinin lideri Matteo Salvini, "Ruslara zarar vermesi gereken yaptırımlar yerine, İtalyanları ve Avrupalıları bir kalkan, bir paraşütle korumak daha iyi olurdu. Şu anda tek acil durum İtalyanların ödediği gaz ve elektrik faturaları. Bu bölgesel ve ulusal bir sorun. Bazı siyasetçiler bunu anlamıyorlar." dedi.
Salvini, Rus yanlısı olmadığını İtalyanları düşündüğünü vurgulayan Salvini, "Milyonlarca İtalyanın soğuğa ve karanlığa bırakma riskine karşı Avrupa'nın parmağını oynatmaması inanılmaz bir şey olur. eğer Avrupa kımıldamazsa ulusal hükümet gerekeni yapar." şeklinde konuştu.
AB'nin İtalya'ya gerekli maddi kaynağı sağlaması gerektiğini savunan Lig partisi lideri, "Hesapları yanlış yapıp yaptırımlar isteyen Brüksel'den acil para aktarılması gerekiyor. Almanlar, Fransızlar, İspanyollar borçlandı. 100 milyar euroluk ek fonlar yerine 1 milyon kişinin işini kurtarmak için hemen 30 milyar avro daha iyi. Avrupa'nın İtalyan işçileri koruma zorunluluğu vardır." ifadelerini kullandı.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
DÜNYA
Gazprom, Kuzey Akım’ından doğalgaz akışını tamamen durdurdu
2 Eylül, 20:27

Kışın 9 milyon İtalya'nın enerji yoksulluğu riskinde olması bekleniyor

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarrella ile Ekonomi Bakanı Daniele Franco geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda, İtalya'nın net enerji ithalatının bu yıl iki kat artarak 100 milyar avroyu bulacağını söylemişti.
Ülkedeki küçük ölçekli iş verenler derneği Cgia Mestre de 2021 sonunda başlayan enerji krizinden dolayı bu kış 9 milyon İtalya'nın enerji yoksulluğu riskinde olacağını açıklayan bir rapor yayınladı.
Rapora göre, başta güney İtalya olmak üzere ülkenin genelinde birçok ailenin, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, elektrik süpürgesi gibi temel ihtiyaçlarındaki enerji kullanımını asgariye indireceği bildirildi.
İtalya- Mum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Avrupa'da enerji krizi: İtalya'da bir restoran mum yakmaya başladı
15:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала