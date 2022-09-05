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Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor
Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor
Malatya Arguvan'daki Balıklı Çeşme'de bulunan, öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceğine inanılan balıkların gizemi yıllardır çözülemiyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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balık, фото, malatya, cenaze töreni
balık, фото, malatya, cenaze töreni

Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor

13:55 05.09.2022 (güncellendi: 14:02 05.09.2022)
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Malatya Arguvan'daki Balıklı Çeşme'de bulunan, öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceğine inanılan balıkların gizemi yıllardır çözülemiyor.
© İHAArguvan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bulunan bölge sakinlerinin ‘Balıklı Çeşme’ olarak adlandırdıkları çeşmedeki balıkların gizemi çözülemiyor.
Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Arguvan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi'nde bulunan bölge sakinlerinin ‘Balıklı Çeşme’ olarak adlandırdıkları çeşmedeki balıkların gizemi çözülemiyor.
© İHABalıklı Çeşme'yle ilgili en yaygın hikaye olarak, mahallenin kuruluş yıllarında mahalle muhtarının çeşmeyi balıklardan arındırmasının ardından aile üyeleri ile birlikte peş peşe hayatını kaybetmesiyle balıkların bölgede yeniden türemesi anlatılıyor. Öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceği düşünülerek çeşitli kutsiyetler atfedilen balıkların, birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.
Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Balıklı Çeşme'yle ilgili en yaygın hikaye olarak, mahallenin kuruluş yıllarında mahalle muhtarının çeşmeyi balıklardan arındırmasının ardından aile üyeleri ile birlikte peş peşe hayatını kaybetmesiyle balıkların bölgede yeniden türemesi anlatılıyor. Öldüklerinde cenaze töreni düzenlenen ve yiyenin öleceği düşünülerek çeşitli kutsiyetler atfedilen balıkların, birçok hastalığa da iyi geldiğine inanılıyor.
© İHAMahalle sakinlerinin çeşmeye bıraktıkları bulaşıkları da temizledikleri için kadınların uğrak yeri olan çeşme ve park, şu günler yerli-yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Mahalle sakinlerinin çeşmeye bıraktıkları bulaşıkları da temizledikleri için kadınların uğrak yeri olan çeşme ve park, şu günler yerli-yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
© İHADiğer mahalle sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Musa Aslantaş ise ölen balıkları insanlar gibi defnettiklerini kaydederek, “Köyümüzdeki çeşmenin arka kısmında 5-6 kaynak su var. Çeşmeyi besleyen kaynaklar bunlar. Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Valiye mahalle muhtarı içmesi için su verince vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defin ediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu ve eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor. Benzer olaylar daha sonra yaşanırken, bölge halkı da bu gelişmelerinin ardında balıklara bir kutsiyet atfetti” diye konuştu.
Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Diğer mahalle sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Musa Aslantaş ise ölen balıkları insanlar gibi defnettiklerini kaydederek, “Köyümüzdeki çeşmenin arka kısmında 5-6 kaynak su var. Çeşmeyi besleyen kaynaklar bunlar. Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Valiye mahalle muhtarı içmesi için su verince vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defin ediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu ve eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor. Benzer olaylar daha sonra yaşanırken, bölge halkı da bu gelişmelerinin ardında balıklara bir kutsiyet atfetti” diye konuştu.
© İHABalıklarla birlikte yaşamaya alıştıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Sultan Türkan, “Çeşmemizde balıklarımız var. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluruz. Çeşmeye bıraktığımız bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Bir nevi bulaşık makinesi görevini görüyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı. Böyle yaşamımıza devam ediyoruz” dedi.
Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Balıklarla birlikte yaşamaya alıştıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Sultan Türkan, “Çeşmemizde balıklarımız var. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluruz. Çeşmeye bıraktığımız bulaşıklarımızı yıkıyorlar. Bir nevi bulaşık makinesi görevini görüyorlar. Biz onlara, onlar bize alıştı. Böyle yaşamımıza devam ediyoruz” dedi.
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