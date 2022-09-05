Malatya'da gizemi çözülemeyen balıklar: Öldüklerinde cenaze töreni düzenleniyor

© İHA Diğer mahalle sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Musa Aslantaş ise ölen balıkları insanlar gibi defnettiklerini kaydederek, “Köyümüzdeki çeşmenin arka kısmında 5-6 kaynak su var. Çeşmeyi besleyen kaynaklar bunlar. Yıllar önce köyümüze dönemin valisi gelmiş. Valiye mahalle muhtarı içmesi için su verince vali bey suyun balık koktuğunu ifade etmiş. Bunun üzerine mahalle muhtarı çeşmedeki balıkları alıp köyün içerisinde bir bölgeye defin ediyor. Bir süre sonra mahalle muhtarının oğlu ve eşi ve daha sonra kendisi peş peşe vefat ediyor. Benzer olaylar daha sonra yaşanırken, bölge halkı da bu gelişmelerinin ardında balıklara bir kutsiyet atfetti” diye konuştu.