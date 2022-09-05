Macron'dan Zelenskiy'e: Ukrayna'daki nükleer tesisler korunmalı
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) de dahil ülkedeki tüm nükleer tesislerin korunması gerektiğini söyledi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron ve Zelenskiy, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Macron, Zelenskiy'e Ukrayna'daki nükleer tesislerde güvenliğin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizdi.
Macron, Zelenskiy'den askeri, beşeri ve ekonomik ihtiyaçlarını Paris'e bildirmesini de talep etti.
Bu arada Zelenskiy, Macron'la yaptıkları bir buçuk saatlik görüşmede cephedeki durumu anlattığını ve Fransa'dan alınacak askeri yardımı koordine ettiklerini anlattı.
Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun Zaporojye NGS'deki çalışmalarının sonuçları hakkında görüş alışverişi yaptıklarını da kaydetti.
Macron, Zelenskiy'e Ukrayna'daki nükleer tesislerde güvenliğin mutlaka korunması gerektiğinin altını çizdi.
Macron, Zelenskiy'den askeri, beşeri ve ekonomik ihtiyaçlarını Paris'e bildirmesini de talep etti.
Bu arada Zelenskiy, Macron'la yaptıkları bir buçuk saatlik görüşmede cephedeki durumu anlattığını ve Fransa'dan alınacak askeri yardımı koordine ettiklerini anlattı.
Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun Zaporojye NGS'deki çalışmalarının sonuçları hakkında görüş alışverişi yaptıklarını da kaydetti.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Santral, mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.