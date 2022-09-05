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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/macaristan-rusyadan-ulkeye-gaz-tedarik-rotasi-guvenilir-sozlesmeler-yerine-getiriliyor-1060801943.html
Macaristan: Rusya'dan ülkeye gaz tedarik rotası güvenilir, sözleşmeler yerine getiriliyor
Macaristan: Rusya'dan ülkeye gaz tedarik rotası güvenilir, sözleşmeler yerine getiriliyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’u ‘güvenilir bir ortak’ olarak tanımladı ve Rus tarafının kuzey ve batı tedarik... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T00:36+0300
2022-09-05T00:36+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
rusya
doğalgaz
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Macaristan’da yayın yapan ATV televizyonuna konuşan Siyarto, Gazprom’u ‘güvenilir bir ortak’ olarak tanımladı.Macar bakan, “(Gazprom'un güvenilirliği konusunda) geçmiş deneyime güvenilmeli. Gazprom şu ana kadar Macaristan konusunda güvenilirdi, evet. Bugün taahhüt edilen miktarın güney tedarik rotası üzerinden her gün tam olarak teslim alındığını söylemeliyiz. Kuzey ve batı tedarik zincirleri ile ilgili zorlukları hepimiz biliyoruz. Genel olarak güney hacmi çok daha büyük, bu nedenle her gün sözleşmeye bağlı hacmin yaklaşık yüzde 88 ila 90'ı geliyor. Ve (Rusya) Başbakan Yardımcısı (Aleksandr) Novak, teknik nedenlerle kuzey ve batı hatları üzerinden teslim edilemeyen bu hacimlerin de bize teslim edileceğini açıkça söyledi” diye konuştu.Gazprom’un kendisinin ‘musluğu kapatacağını ve Macaristan'ın gaz almayacağını’ sanmaya gerek olmadığına dikkat çeken Siyarto, “Rus gazının taşındığı (güney) transit rotası şimdiye kadar iyi çalıştı. Sözleşmeler imzalanmış durumda, şu an itibarıyla düzenli olarak uygulanıyor, transit güzergahı güvenli ve üzerinde bulunan ülkeler güvenilir. Bu nedenle mevcut koşullar göz önüne alındığında, mümkün olan en yüksek güvenliği sağlayabildiğimizi düşünüyorum” vurgusunu yaptı.Siyarto daha önce Gazprom ile 1 Eylül'den itibaren TürkAkım ve Sırbistan üzerinden ülkeye günlük 5.8 milyon metreküp gaz tedarik edileceğine dair bir anlaşma imzalandığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/macaristan-disisleri-rusyadan-tedarik-olmadan-dogalgaz-ihtiyacimizi-karsilayamayacagiz-1060770893.html
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macaristan, rusya, doğalgaz
macaristan, rusya, doğalgaz

Macaristan: Rusya'dan ülkeye gaz tedarik rotası güvenilir, sözleşmeler yerine getiriliyor

00:36 05.09.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABORusya lideri Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Rusya lideri Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’u ‘güvenilir bir ortak’ olarak tanımladı ve Rus tarafının kuzey ve batı tedarik rotalarında teknik sorun olsa da kontrata bağlanmış tüm gaz hacimlerini Macaristan’a teslim etme sözü verdiğini belirtti.
Macaristan’da yayın yapan ATV televizyonuna konuşan Siyarto, Gazprom’u ‘güvenilir bir ortak’ olarak tanımladı.
Macar bakan, “(Gazprom'un güvenilirliği konusunda) geçmiş deneyime güvenilmeli. Gazprom şu ana kadar Macaristan konusunda güvenilirdi, evet. Bugün taahhüt edilen miktarın güney tedarik rotası üzerinden her gün tam olarak teslim alındığını söylemeliyiz. Kuzey ve batı tedarik zincirleri ile ilgili zorlukları hepimiz biliyoruz. Genel olarak güney hacmi çok daha büyük, bu nedenle her gün sözleşmeye bağlı hacmin yaklaşık yüzde 88 ila 90'ı geliyor. Ve (Rusya) Başbakan Yardımcısı (Aleksandr) Novak, teknik nedenlerle kuzey ve batı hatları üzerinden teslim edilemeyen bu hacimlerin de bize teslim edileceğini açıkça söyledi” diye konuştu.
Gazprom’un kendisinin ‘musluğu kapatacağını ve Macaristan'ın gaz almayacağını’ sanmaya gerek olmadığına dikkat çeken Siyarto, “Rus gazının taşındığı (güney) transit rotası şimdiye kadar iyi çalıştı. Sözleşmeler imzalanmış durumda, şu an itibarıyla düzenli olarak uygulanıyor, transit güzergahı güvenli ve üzerinde bulunan ülkeler güvenilir. Bu nedenle mevcut koşullar göz önüne alındığında, mümkün olan en yüksek güvenliği sağlayabildiğimizi düşünüyorum” vurgusunu yaptı.
Siyarto daha önce Gazprom ile 1 Eylül'den itibaren TürkAkım ve Sırbistan üzerinden ülkeye günlük 5.8 milyon metreküp gaz tedarik edileceğine dair bir anlaşma imzalandığını söylemişti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Siyarto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
Avrupa'da enerji krizi
Macaristan Dışişleri: Rusya'dan tedarik olmadan doğalgaz ihtiyacımızı karşılayamayacağız
3 Eylül, 21:35
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