https://sputniknews.com.tr/20220905/lpgye-indirim-bekleniyor-1060809628.html
LPG'ye indirim bekleniyor
LPG'ye indirim bekleniyor
Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş indirim bekleniyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T11:21+0300
2022-09-05T11:21+0300
2022-09-05T11:28+0300
ekonomi
ekonomi
benzin
motorin
lpg
indirim
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LPG'ye 40 kuruş indirim yapılacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara’da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir’de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/benzin-ve-motorine-indirim-1060756627.html
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ekonomi, benzin, motorin, lpg, indirim
ekonomi, benzin, motorin, lpg, indirim
LPG'ye indirim bekleniyor
11:21 05.09.2022 (güncellendi: 11:28 05.09.2022) Abone ol
Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş indirim bekleniyor.
LPG'ye 40 kuruş indirim yapılacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara’da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir’de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.