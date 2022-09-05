https://sputniknews.com.tr/20220905/lpgye-indirim-bekleniyor-1060809628.html

LPG'ye indirim bekleniyor

LPG'ye indirim bekleniyor

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş indirim bekleniyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T11:21+0300

2022-09-05T11:21+0300

2022-09-05T11:28+0300

ekonomi

ekonomi

benzin

motorin

lpg

indirim

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LPG'ye 40 kuruş indirim yapılacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak indirimin, bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.İndirimin ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,35 liradan 10,95 liraya, Ankara’da 11,38 liradan 10,98 liraya, İzmir’de ise 11,22 liradan 10,82 liraya düşecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

https://sputniknews.com.tr/20220903/benzin-ve-motorine-indirim-1060756627.html

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ekonomi, benzin, motorin, lpg, indirim