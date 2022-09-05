https://sputniknews.com.tr/20220905/kordondaki-konser-oncesi-isletmelerden-tarkana-ozel-fiyat-uygulamasi-1060829096.html

Kordon'daki konser öncesi işletmelerden 'Tarkan'a özel fiyat uygulaması

Kordon'daki konser öncesi işletmelerden 'Tarkan'a özel fiyat uygulaması

İzmir'in Kurtuluş Günü 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Kordon'da düzenlenecek Tarkan konseri nedeniyle kafe ve restoranlar rezervasyonlarını haftalar... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T18:53+0300

2022-09-05T18:53+0300

2022-09-05T18:53+0300

ekonomi

tarkan

konser

izmir

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de pek çok etkinlik planlanıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov, toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak. 1300 metrekarelik LED ekranın kullanılacağı gösteriyi aynı anda yüz binlerce kişi izleyebilecek. Gecenin finalinde ise Tarkan konser verecek. Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları haftalar öncesinden doldu. Kordon'daki pek çok mekan, içinde alkollü içecek, çerez ve meyvenin olduğu 9 Eylül'e özel kişi başı 625 ile 1000 TL'lik fiyat uygulamasını hayata geçirdi. Aynı zamanda konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.'Rezervasyonlarımız 2 hafta önce doldu'İşletmecilerden Faruk Yörük, "Rezervasyonlarımız 2 hafta öncesinden doldu. 9 Eylül'ü heyecanla bekliyoruz. Çok yoğun bir gün yaşayacağız. Bu tarz etkinlikler esnaf için de güzel oluyor, işlerimiz açılacak. O güne özel ev partilerinin düzenleneceğini duyduk. Bizim üst katlarımızdaki birkaç dairede böyle etkinlikler olacak. Tarkan geliyor diye Kordon'a rağbet çok. İzdiham bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'Bin kişiyi reddettik'Kordon'da yer alan işletmelerin birinde görevli garson Oktay Çalar, "Doluluk oranımız kapasiteyi dahi aştı. Konser açıklandığından itibaren rezervasyonlar doldu. Konserin yapılacağı alan Kordon Boyu olacak. Lazer ışık gösterileri de yapılacak. Belki bin kişiyi yerimiz olmadığı için reddetmişizdir. O gün bir cümbüş olacak. Tarkan'ın sesini duymak bile insanlara yetecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220814/tarkan-9-eylulde-izmir-gundogdu-meydaninda-konser-verecek-1059906859.html

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tarkan, konser, izmir