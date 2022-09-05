https://sputniknews.com.tr/20220905/kocaelide-otomobilden-firlayan-tekerin-carptigi-motosikletteki-2-polis-yaralandi-1060803971.html

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T04:04+0300

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türkiye

tekerlek

polis

araç

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Kocaeli'deMevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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tekerlek, polis, araç