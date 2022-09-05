Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220905/kocaelide-otomobilden-firlayan-tekerin-carptigi-motosikletteki-2-polis-yaralandi-1060803971.html
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T04:04+0300
2022-09-05T04:04+0300
türkiye
tekerlek
polis
araç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_be076fc93fcc0934107d481b96e43b22.jpg
Kocaeli'deMevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054901077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6dc1e7007a08787048b8feaadc128c3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekerlek, polis, araç
tekerlek, polis, araç

Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

04:04 05.09.2022
© İHAPolis, polisi aracı
Polis, polisi aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'deMevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала