https://sputniknews.com.tr/20220905/kocaelide-otomobilden-firlayan-tekerin-carptigi-motosikletteki-2-polis-yaralandi-1060803971.html
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T04:04+0300
2022-09-05T04:04+0300
2022-09-05T04:04+0300
türkiye
tekerlek
polis
araç
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Kocaeli'deMevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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tekerlek, polis, araç
Kocaeli'de otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'deMevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.