https://sputniknews.com.tr/20220905/kayseride-erkek-siddeti-kiz-arkadasini-darp-etti-engel-olmaya-calisan-kisiyi-bicakladi--1060831764.html

Kayseri'de erkek şiddeti: Kız arkadaşını darp etti, engel olmaya çalışan kişiyi bıçakladı

Kayseri'de erkek şiddeti: Kız arkadaşını darp etti, engel olmaya çalışan kişiyi bıçakladı

Kayseri'de sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını darp eden 30 yaşındaki Orhan Yerli, kendisini engellemek isteyen 47 yaşındaki Erdinç Başşaka'yı bıçakla... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T19:28+0300

2022-09-05T19:28+0300

2022-09-05T19:28+0300

türkiye

kadına şiddet

bıçaklı saldırı

saldırı

darp

kavga

kayseri

melikgazi

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Olay, saat 12.30 sıralarında Kayseri Melikgazi'de Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta meydana geldi. Orhan Yerli, sokak ortasında kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yerli, kız arkadaşını darp etti. Bu sırada yoldan geçen Erdinç Başşaka, saldırgan erkeğe engel olmaya çalıştı. Yerli, Başşaka ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Orhan Yerli, bıçakla Erdinç Başşaka'yı yaraladı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kolundan hafif yaralanan Başşaka'ya ambulansta müdahale etti. Yerli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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kadına şiddet, bıçaklı saldırı, saldırı, darp, kavga, kayseri, melikgazi