Türkiye
SON DAKİKA I Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220905/kayseride-erkek-siddeti-kiz-arkadasini-darp-etti-engel-olmaya-calisan-kisiyi-bicakladi--1060831764.html
Kayseri'de erkek şiddeti: Kız arkadaşını darp etti, engel olmaya çalışan kişiyi bıçakladı
Kayseri'de erkek şiddeti: Kız arkadaşını darp etti, engel olmaya çalışan kişiyi bıçakladı
Kayseri'de sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını darp eden 30 yaşındaki Orhan Yerli, kendisini engellemek isteyen 47 yaşındaki Erdinç Başşaka'yı bıçakla... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T19:28+0300
2022-09-05T19:28+0300
türkiye
kadına şiddet
bıçaklı saldırı
saldırı
darp
kavga
kayseri
melikgazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054790933_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_80550704ab247db530ef93dd0f711335.jpg
Olay, saat 12.30 sıralarında Kayseri Melikgazi'de Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta meydana geldi. Orhan Yerli, sokak ortasında kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yerli, kız arkadaşını darp etti. Bu sırada yoldan geçen Erdinç Başşaka, saldırgan erkeğe engel olmaya çalıştı. Yerli, Başşaka ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Orhan Yerli, bıçakla Erdinç Başşaka'yı yaraladı.İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kolundan hafif yaralanan Başşaka'ya ambulansta müdahale etti. Yerli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/karamanda-erkek-siddeti-akaryakit-istasyonunda-karsilastigi-eski-esini-tornavidayla-yaraladi-1060751833.html
türkiye
kayseri
melikgazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1054790933_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_68f1d782ef956b7eb3b74d9cb2086ead.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, bıçaklı saldırı, saldırı, darp, kavga, kayseri, melikgazi
kadına şiddet, bıçaklı saldırı, saldırı, darp, kavga, kayseri, melikgazi

Kayseri'de erkek şiddeti: Kız arkadaşını darp etti, engel olmaya çalışan kişiyi bıçakladı

19:28 05.09.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Erkek şiddetine susma
Erkek şiddetine susma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
Abone olTelegram
Kayseri'de sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını darp eden 30 yaşındaki Orhan Yerli, kendisini engellemek isteyen 47 yaşındaki Erdinç Başşaka'yı bıçakla yaraladı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kayseri Melikgazi'de Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta meydana geldi. Orhan Yerli, sokak ortasında kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yerli, kız arkadaşını darp etti.
Bu sırada yoldan geçen Erdinç Başşaka, saldırgan erkeğe engel olmaya çalıştı. Yerli, Başşaka ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Orhan Yerli, bıçakla Erdinç Başşaka'yı yaraladı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kolundan hafif yaralanan Başşaka'ya ambulansta müdahale etti.
Yerli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'da akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Ali A. tarafından tornavida ile bacağından yaralanan Hatice S. ile yanındaki iki kız arkadaşı, 800 metre uzaklıkta bulunan polis merkezine sığındı. Ali A. polis ekiplerince gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
TÜRKİYE
Karaman'da erkek şiddeti: Akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşini tornavidayla yaraladı
3 Eylül, 01:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала