https://sputniknews.com.tr/20220905/kanadada-bicakli-saldiri-10-olu-15-yarali-1060802586.html
Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kanada polisi 2 kişiyi arıyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T01:21+0300
2022-09-05T01:21+0300
2022-09-05T02:22+0300
kanada
dünya
bıçaklı saldırı
son dakika
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Kanada polisi, Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 15 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırılarla ilgili iki şüpheliyi aradıklarını açıkladı.
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kanada, bıçaklı saldırı, son dakika
kanada, bıçaklı saldırı, son dakika
Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü, 15 yaralı
01:21 05.09.2022 (güncellendi: 02:22 05.09.2022) Abone ol
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kanada polisi 2 kişiyi arıyor.
Kanada polisi, Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 15 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırılarla ilgili iki şüpheliyi aradıklarını açıkladı.