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Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem ekonomi
Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T07:02+0300
2022-09-05T07:02+0300
politika
kabine
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
ekonomi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.Erdoğan'dan Balkan turuÖte yandan, Erdoğan 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek. Üç gün sürecek programın ana çerçevesini, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler oluşturacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet; Saraybosna, Belgrad ve Zagreb’de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atacak.
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kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, ekonomi
kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, ekonomi

Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem ekonomi

07:02 05.09.2022
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.
Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.
Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

Erdoğan'dan Balkan turu

Öte yandan, Erdoğan 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı ziyaret edecek. Üç gün sürecek programın ana çerçevesini, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler oluşturacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet; Saraybosna, Belgrad ve Zagreb’de ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar atacak.
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