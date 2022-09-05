https://sputniknews.com.tr/20220905/israil-turkiye-ile-havacilik-anlasmasini-onayladi-1060807084.html
İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı
İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı
İsrail kabinesi, Türkiye ile İsrail havayollarının İstanbul dahil Türkiye'nin farklı noktalarına karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T10:00+0300
2022-09-05T10:00+0300
2022-09-05T10:18+0300
israil
dünya
yair lapid
havacılık
uçuş
türk hava yolları (thy)
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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık" ifadelerini kullandı. Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yollarının İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti: "Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır." Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti. Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail’e seferler düzenleyebiliyor. İsrail’e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
israil, yair lapid, havacılık, uçuş, türk hava yolları (thy)
israil, yair lapid, havacılık, uçuş, türk hava yolları (thy)
İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı
10:00 05.09.2022 (güncellendi: 10:18 05.09.2022) Abone ol
İsrail kabinesi, Türkiye ile İsrail havayollarının İstanbul dahil Türkiye'nin farklı noktalarına karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak havacılık anlaşmasını onayladı.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık" ifadelerini kullandı.
Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yollarının İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.
İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti: "Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır."
Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti.
Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail’e seferler düzenleyebiliyor.
İsrail’e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.