https://sputniknews.com.tr/20220905/israil-turkiye-ile-havacilik-anlasmasini-onayladi-1060807084.html

İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı

İsrail, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Türkiye ile İsrail havayollarının İstanbul dahil Türkiye'nin farklı noktalarına karşılıklı uçuşlara yeniden başlamasının önünü açacak... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T10:00+0300

2022-09-05T10:00+0300

2022-09-05T10:18+0300

israil

dünya

yair lapid

havacılık

uçuş

türk hava yolları (thy)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060807422_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_493481cb0bb9e98c3347a1280db30b79.jpg

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık" ifadelerini kullandı. Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail’e ait hava yollarının İstanbul’a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti: "Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır." Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos’ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti. Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail’e seferler düzenleyebiliyor. İsrail’e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, yair lapid, havacılık, uçuş, türk hava yolları (thy)