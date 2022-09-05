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İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:15+0300
2022-09-05T17:20+0300
türkiye
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
su kesintisi
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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.Su alamayacak bölgeler ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220819/iski-genel-muduru-istanbulda-musluktan-su-icilebilir-1060139415.html
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi

İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak

17:15 05.09.2022 (güncellendi: 17:20 05.09.2022)
© AP Photo / Steve HelberABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, "Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları" konusunda uyardığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşanan su krizi devam ederken, yetkililerin halkı, Mikrop kapmamak için, duş alırken ağızlarını kapalı tutmaları konusunda uyardığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Steve Helber
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle:
Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.
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