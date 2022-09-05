https://sputniknews.com.tr/20220905/iski-duyurdu-sariyerde-14-saat-su-kesilecek-1060825961.html
İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak
İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:15+0300
2022-09-05T17:15+0300
2022-09-05T17:20+0300
türkiye
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
su kesintisi
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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.Su alamayacak bölgeler ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220819/iski-genel-muduru-istanbulda-musluktan-su-icilebilir-1060139415.html
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi
İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak
17:15 05.09.2022 (güncellendi: 17:20 05.09.2022) Abone ol
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle:
Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları.