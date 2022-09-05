https://sputniknews.com.tr/20220905/iski-duyurdu-sariyerde-14-saat-su-kesilecek-1060825961.html

İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak

İSKİ duyurdu: Sarıyer'de bazı mahallelerde 14 saatlik su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin çalışmaları çerçevesinde Sarıyer'de bazı mahallerde 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T17:15+0300

2022-09-05T17:15+0300

2022-09-05T17:20+0300

türkiye

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su kesintisi

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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer İlçesi’nin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" dedi.Su alamayacak bölgeler ise şöyle:

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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi