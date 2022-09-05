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Instagram'a 404 milyon euro ceza
Instagram'a 404 milyon euro ceza
Sosyal medya platformu Instagram, çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro para cezasına çarptırıldı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T23:37+0300
2022-09-05T23:37+0300
yaşam
instagram
euro
para cezası
sosyal medya
irlanda
ceza
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İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram'a Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro tutarında para cezası verdi.İddialara göre, Instagram'ın çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlaması da dahil olmak üzere, çocukların gizliliğini ihlal ettiği öne sürülüyor.İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, "Nihai kararımızı geçen cuma günü aldık ve bu 405 milyon euroluk bir para cezasını içeriyor" denildi.Soruşturma Eylül 2020'de başlatılmıştıVeri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal medya platformu Instagram'a, reşit olmayan gençlerin hesap ayrıntılarını nasıl işlediğiyle ilgili olarak Eylül 2020'de bir soruşturma başlatmıştı. İrlandalı yetkililerin soruşturması, Instagram'ın 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıların, e posta adresleri ve telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini nasıl tuttuğuna odaklandı.Soruşturma ayrıca, Instagram kullanıcı kayıt sisteminin, hesabın gizlilik ayarları 'özel' olarak ayarlanmadıkça, çocuk hesaplarının varsayılan olarak 'genel' olarak ayarlanmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını da inceledi.'Bu para cezasına katılmıyoruz ve buna itiraz etmeyi düşünüyoruz'Instagram'ın ana şirketi Meta'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma, bir yıl önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklandı ve o zamandan beri gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmaya yardımcı olmak için birçok yeni özellik yayınladık. 18 yaşın altındaki herkes, Instagram'a katıldığında hesabı otomatik olarak gizli olarak ayarlanır, böylece yalnızca tanıdıkları ne paylaştıklarını görebilir ve yetişkinler, onları takip etmeyen gençlere mesaj gönderemez. Soruşturmaları boyunca DPC ile irtibatta olmamıza rağmen, bu para cezasına katılmıyoruz ve buna itiraz etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Soruşturmaya ilişkin daha fazla detay ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.AB'de verilen en büyük ikinci cezaCeza, Avrupa Birliği'nin (AB) katı gizlilik kuralları kapsamında verilen en büyük ikinci ceza oldu. Daha önce, Lüksemburg'daki Data Koruma Komisyonu, Amazon şirketine 746 milyon euro para cezası vermişti.WhatsApp, 225 milyon euro para cezasına çarptırılmıştıÖte yandan, İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya ait diğer sosyal medya şirketleriyle ilgili başka bir soruşturma daha gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl, insanların verilerini diğer Meta şirketleriyle paylaşma konusundaki şeffaflık kurallarını ihlal ettiği için WhatsApp, 225 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.Meta şirketinin bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve Whatsapp bulunuyor.
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instagram, euro, para cezası, sosyal medya, irlanda, ceza
instagram, euro, para cezası, sosyal medya, irlanda, ceza

Instagram'a 404 milyon euro ceza

23:37 05.09.2022
© AP Photo / Jenny KaneInstagram
Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Jenny Kane
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Sosyal medya platformu Instagram, çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram'a Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro tutarında para cezası verdi.
İddialara göre, Instagram'ın çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlaması da dahil olmak üzere, çocukların gizliliğini ihlal ettiği öne sürülüyor.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, "Nihai kararımızı geçen cuma günü aldık ve bu 405 milyon euroluk bir para cezasını içeriyor" denildi.

Soruşturma Eylül 2020'de başlatılmıştı

Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal medya platformu Instagram'a, reşit olmayan gençlerin hesap ayrıntılarını nasıl işlediğiyle ilgili olarak Eylül 2020'de bir soruşturma başlatmıştı. İrlandalı yetkililerin soruşturması, Instagram'ın 13 ila 17 yaş arasındaki kullanıcıların, e posta adresleri ve telefon numaraları da dahil olmak üzere kişisel bilgilerini nasıl tuttuğuna odaklandı.
Soruşturma ayrıca, Instagram kullanıcı kayıt sisteminin, hesabın gizlilik ayarları 'özel' olarak ayarlanmadıkça, çocuk hesaplarının varsayılan olarak 'genel' olarak ayarlanmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığını da inceledi.

'Bu para cezasına katılmıyoruz ve buna itiraz etmeyi düşünüyoruz'

Instagram'ın ana şirketi Meta'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma, bir yıl önce güncellediğimiz eski ayarlara odaklandı ve o zamandan beri gençleri güvende ve bilgilerini gizli tutmaya yardımcı olmak için birçok yeni özellik yayınladık. 18 yaşın altındaki herkes, Instagram'a katıldığında hesabı otomatik olarak gizli olarak ayarlanır, böylece yalnızca tanıdıkları ne paylaştıklarını görebilir ve yetişkinler, onları takip etmeyen gençlere mesaj gönderemez. Soruşturmaları boyunca DPC ile irtibatta olmamıza rağmen, bu para cezasına katılmıyoruz ve buna itiraz etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Soruşturmaya ilişkin daha fazla detay ise önümüzdeki hafta yayınlanacak.

AB'de verilen en büyük ikinci ceza

Ceza, Avrupa Birliği'nin (AB) katı gizlilik kuralları kapsamında verilen en büyük ikinci ceza oldu. Daha önce, Lüksemburg'daki Data Koruma Komisyonu, Amazon şirketine 746 milyon euro para cezası vermişti.

WhatsApp, 225 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı

Öte yandan, İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya ait diğer sosyal medya şirketleriyle ilgili başka bir soruşturma daha gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl, insanların verilerini diğer Meta şirketleriyle paylaşma konusundaki şeffaflık kurallarını ihlal ettiği için WhatsApp, 225 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
Meta şirketinin bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve Whatsapp bulunuyor.
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