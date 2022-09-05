https://sputniknews.com.tr/20220905/icisleri-diyarbakir-silvanda-eylem-hazirligi-yapan-4-supheli-yakalanarak-gozaltina-alindi-1060830672.html

İçişleri: Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri: Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T19:05+0300

2022-09-05T19:05+0300

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içişleri bakanlığı

diyarbakır

eylem

türkiye

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.

diyarbakır

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içişleri bakanlığı, diyarbakır, eylem