https://sputniknews.com.tr/20220905/icisleri-diyarbakir-silvanda-eylem-hazirligi-yapan-4-supheli-yakalanarak-gozaltina-alindi-1060830672.html
İçişleri: Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
İçişleri: Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T19:05+0300
2022-09-05T19:05+0300
2022-09-05T19:26+0300
içişleri bakanlığı
diyarbakır
eylem
türkiye
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.
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içişleri bakanlığı, diyarbakır, eylem
içişleri bakanlığı, diyarbakır, eylem
İçişleri: Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığı yapan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
19:05 05.09.2022 (güncellendi: 19:26 05.09.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor” denildi.