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İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye yeni terörist aktarımı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye yeni terörist aktarımı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T22:54+0300
2022-09-05T22:54+0300
türkiye
suriye
içişleri bakanlığı
gözaltı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri’nce son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye’ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.Şüpheliler hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği bildirilirken, sorgulama işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyanin-kabil-buyukelciligi-binasi-yakinlarindaki-patlamayi-isid-ustlendi-1060835723.html
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suriye, içişleri bakanlığı, gözaltı
suriye, içişleri bakanlığı, gözaltı

İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye yeni terörist aktarımı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

22:54 05.09.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri’nce son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye’ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
Şüpheliler hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği bildirilirken, sorgulama işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.
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