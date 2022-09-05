https://sputniknews.com.tr/20220905/icisleri-bakanligi-suriyeye-yeni-terorist-aktarimi-yaptigi-belirlenen-2-kisi-gozaltina-alindi-1060839198.html

İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye yeni terörist aktarımı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye yeni terörist aktarımı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T22:54+0300

2022-09-05T22:54+0300

2022-09-05T22:54+0300

türkiye

suriye

içişleri bakanlığı

gözaltı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri’nce son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye’ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.Şüpheliler hakkında PKK'ya yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği bildirilirken, sorgulama işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.

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