https://sputniknews.com.tr/20220905/hulya-kocyigit-genclerimizin-sosyallesmeye-kendi-kulturuyle-bulusmaya-yasamaya-ihtiyaci-var-1060814878.html

Hülya Koçyiğit: Gençlerimizin sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, yaşamaya ihtiyacı var

Hülya Koçyiğit: Gençlerimizin sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, yaşamaya ihtiyacı var

Yeşilçam'ın sevilen sanatçısı Hülya Koçyiğit, “Gençlerimizin bir yandan da sosyalleşmeye, kendi kültürüyle buluşmaya, onu tanımaya, anlamaya ve yaşamaya... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T13:05+0300

2022-09-05T13:05+0300

2022-09-05T13:10+0300

hülya koçyiğit

yaşam

oyuncu

yeşilçam

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Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Genç Ne Sever Platformu tarafından gerçekleştirilen ‘Genç Sinema Sever’ etkinliğine katılan Hülya Koçyiğit, etkinlik öncesinde soruları cevapladı.Rol aldığı filmlerin afişlerinin, kostümlerin ve kendisine ait bölümlerin de yer aldığı İstanbul Sinema Müzesi'nin uzun yıllar boyunca hayal edilen bir mekan olduğunu dile getiren sanatçı, "Çünkü 100 yıllık bir sinema geçmişimiz var ve çok birikimi olan bir sinema Türk sineması" dedi.Koçyiğit, gelecek nesillerin de Türk sinemasını tanıması açısından müzeyi önemli bulduğunu, açılışına da katıldığı müzeyi üçüncü kez gezdiğini ifade etti.Müzeyi gezerken hayatının film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini belirten usta oyuncu, "1963 yılından beri ben sinemanın içindeyim. Birçok anı, birçok insan, birçok sanatçı hepsi birer değer benim için, Türkiye için bir değer. Onları tekrar anımsamak beni hüzünlendiriyor. Bir yandan duygulanıyorum tabii" şeklinde konuştu.‘Gençlerle bir arada olmak beni yeniliyor’Gençlik ve Spor Bakanlığı'na etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür eden Koçyiğit, ‘Genç Ne Sever’ projesine ilişkin şunları kaydetti:Gençlerin kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren, bundan büyük onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Koçyiğit, TRT 2'de yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ programında Türk sinemasının emektarlarıyla, duayenleriyle buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.Söyleşide sanat ve sinemaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, set ortamında ve film çekimlerinde başından geçen olayları ve anılarını anlattı.Sanatçının gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladığı etkinlik, başrollerini Hülya Koçyiğit ile Erol Taş ve Cüneyt Arkın'ın paylaştığı 1977 yapımı ‘İstasyon’ adlı sinema filmin izlenmesiyle sona erdi.

https://sputniknews.com.tr/20220309/hulya-kocyigit-arkamdan-iyi-insandi-desinler-isterim-1054549856.html

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hülya koçyiğit, oyuncu, yeşilçam