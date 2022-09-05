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Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı
Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T10:24+0300
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Hong Kong'da Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 193'ü dış kaynaklı 10 bin 683 vaka kaydedildi. Yaklaşık 7.3 milyon nüfuslu kentte ağustos başından bu yana artan günlük vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, halen 18'i yoğun bakımda 2 bin 793 hasta tedavi görüyor. Merkez yetkilisi Doktor Albert Au, vakaların şubat ve mart aylarında olduğu gibi katlanarak artmadığını, fakat son bir ayda iki katına çıkan günlük vakalardaki artış eğiliminin sürmesini beklediklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/hong-kongda-gunluk-koronavirus-vakalarinin-sayisi-10-bine-yaklasti-1060503384.html
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hong kong, koronavirüs, vaka
hong kong, koronavirüs, vaka

Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı

10:24 05.09.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCEHong Kong- Restoran
Hong Kong- Restoran - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCE
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor.
Hong Kong'da Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 193'ü dış kaynaklı 10 bin 683 vaka kaydedildi.
Yaklaşık 7.3 milyon nüfuslu kentte ağustos başından bu yana artan günlük vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, halen 18'i yoğun bakımda 2 bin 793 hasta tedavi görüyor.
Merkez yetkilisi Doktor Albert Au, vakaların şubat ve mart aylarında olduğu gibi katlanarak artmadığını, fakat son bir ayda iki katına çıkan günlük vakalardaki artış eğiliminin sürmesini beklediklerini belirtti.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
KORONAVİRÜS
Hong Kong'da günlük koronavirüs vakalarının sayısı 10 bine yaklaştı
29 Ağustos, 00:27
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