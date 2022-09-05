https://sputniknews.com.tr/20220905/hong-kongda-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-son-3-gunde-10-bini-asti--1060807856.html

Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı

Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T10:24+0300

2022-09-05T10:24+0300

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koronavirüs

hong kong

koronavirüs

vaka

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Hong Kong'da Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 193'ü dış kaynaklı 10 bin 683 vaka kaydedildi. Yaklaşık 7.3 milyon nüfuslu kentte ağustos başından bu yana artan günlük vaka sayısı son 3 günde 10 bini aştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, halen 18'i yoğun bakımda 2 bin 793 hasta tedavi görüyor. Merkez yetkilisi Doktor Albert Au, vakaların şubat ve mart aylarında olduğu gibi katlanarak artmadığını, fakat son bir ayda iki katına çıkan günlük vakalardaki artış eğiliminin sürmesini beklediklerini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220829/hong-kongda-gunluk-koronavirus-vakalarinin-sayisi-10-bine-yaklasti-1060503384.html

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