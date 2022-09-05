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https://sputniknews.com.tr/20220905/hindistanda-lunaparktaki-bir-oyuncak-yere-cakildi-12-yarali-1060805064.html
Hindistan'da lunaparktaki bir oyuncak yere çakıldı: 12 yaralı
Hindistan'da lunaparktaki bir oyuncak yere çakıldı: 12 yaralı
Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T06:17+0300
2022-09-05T06:17+0300
dünya
hindistan
lunapark
yaralı
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Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.Bal, kaza sonucu en az 12 kişinin yaralandığı ifade etti.Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.
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hindistan, lunapark, yaralı
hindistan, lunapark, yaralı

Hindistan'da lunaparktaki bir oyuncak yere çakıldı: 12 yaralı

06:17 05.09.2022
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIAHindistan, bayrak
Hindistan, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir lunaparkta kule asansör oyuncağının zemine çakılması sonucu 12 kişi yaralandı.
Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.
Bal, kaza sonucu en az 12 kişinin yaralandığı ifade etti.
Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.
Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.
Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.
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