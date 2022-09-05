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https://sputniknews.com.tr/20220905/hesabina-50-milyar-dolar-yatan-aile-babasi-birkac-gunlugune-dunyanin-en-zenginleri-arasina-girdi-1060812620.html
Banka hatası: Hesabına 50 milyar dolar yatan aile babası, dünyanın en zenginleri arasına girdi
Banka hatası: Hesabına 50 milyar dolar yatan aile babası, dünyanın en zenginleri arasına girdi
ABD'nin Louisiana eyaletinde iki çocuk babası Darren James'in bankanın yanlışlıkla hesabına 50 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon lira) yatırmasıyla Haziran... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:27+0300
2022-09-05T13:27+0300
yaşam
dolar
milyarder
aile
baba
banka
banka hesabı
yanlışlık
abd
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Darren James, şaşkınlık içinde kendisini arayan eşinden hesabına 50 milyar dolar yatırıldığını öğrenince hissettiklerini "Neye benzediğini görmek çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim" diye anlattı.Ardından "Nereden çıktı bu" diye düşündüğünü belirten ABD'li iki çocuk babası, "O kadar çok parası olan kimseyi tanımadığımızdan, kapımızı kimin çalacağını ailece düşünmeye başladık" diye ekledi.Hiç harcamadan iadeBankası Chase ile temasa geçip olayı bildirerek 50 milyar doların gerçek sahibine geri dönmesini sağlayan Darren James, "Bize ait olmadığını biliyorduk. Biz onu kazanmadık, bu yüzden onunla hiçbir şey yapamazdık" dedi. Louisiana Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın eski bir kolluk görevlisi olan emlakçı, hırsızlık sayılacağını bildiğinden paraya dokunmadığını, ama o arada bu kadar çok parayla neler yapabileceğini hayal ettiğini itiraf etti.Banka hataya açıklık getirmediChase'i uyardığında, parayı geri almak için hemen çalışmaya başlayan banka, 50 milyar doların nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemedi. Ve para birkaç gün içinde James'in hesabından geldiği gibi gitti. 4 gün hesapta kaldıCumartesi günü gelen 50 milyar dolar pazar, pazartesi ve salı hesapta kaldıktan sonra göden kayboldu. 'Yasal olarak gelirse başkalarına yardım ederim'Eğer bu tür bir paraya meşru şekilde sahip olursa, başkalarına yardım edeceğini söyleyen James, "İnsanlara bu dünyada olumlu şeyler olduğuna dair umut vermek için diğerlerini mutlu ederdim. En büyük hayalim bu" dedi. Forbes milyarderler listesinin 25. sırasına eşdeğer2022 Forbes milyarderler listesinin tepesinde 219 milyar dolarla Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunurken 25. sırada yer alan TikTok'u geliştiren Çinli internet girişimcisi Zhang Yiming'in serveti 50 milyar dolar olarak gözüküyor.
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dolar, milyarder, aile, baba, banka, banka hesabı, yanlışlık, abd
dolar, milyarder, aile, baba, banka, banka hesabı, yanlışlık, abd

Banka hatası: Hesabına 50 milyar dolar yatan aile babası, dünyanın en zenginleri arasına girdi

12:27 05.09.2022 (güncellendi: 13:27 05.09.2022)
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ABD'nin Louisiana eyaletinde iki çocuk babası Darren James'in bankanın yanlışlıkla hesabına 50 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon lira) yatırmasıyla Haziran 2021'de birkaç günlüğüne dünyanın en zengin 25 kişisinden biri olmanın heyecanını yaşadığı ortaya çıktı.
Darren James, şaşkınlık içinde kendisini arayan eşinden hesabına 50 milyar dolar yatırıldığını öğrenince hissettiklerini "Neye benzediğini görmek çılgıncaydı çünkü hayatımda hiç bu kadar çok sıfır görmemiştim" diye anlattı.
Ardından "Nereden çıktı bu" diye düşündüğünü belirten ABD'li iki çocuk babası, "O kadar çok parası olan kimseyi tanımadığımızdan, kapımızı kimin çalacağını ailece düşünmeye başladık" diye ekledi.

Hiç harcamadan iade

Bankası Chase ile temasa geçip olayı bildirerek 50 milyar doların gerçek sahibine geri dönmesini sağlayan Darren James, "Bize ait olmadığını biliyorduk. Biz onu kazanmadık, bu yüzden onunla hiçbir şey yapamazdık" dedi.
Louisiana Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın eski bir kolluk görevlisi olan emlakçı, hırsızlık sayılacağını bildiğinden paraya dokunmadığını, ama o arada bu kadar çok parayla neler yapabileceğini hayal ettiğini itiraf etti.

Banka hataya açıklık getirmedi

Chase'i uyardığında, parayı geri almak için hemen çalışmaya başlayan banka, 50 milyar doların nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemedi. Ve para birkaç gün içinde James'in hesabından geldiği gibi gitti.

4 gün hesapta kaldı

Cumartesi günü gelen 50 milyar dolar pazar, pazartesi ve salı hesapta kaldıktan sonra göden kayboldu.

'Yasal olarak gelirse başkalarına yardım ederim'

Eğer bu tür bir paraya meşru şekilde sahip olursa, başkalarına yardım edeceğini söyleyen James, "İnsanlara bu dünyada olumlu şeyler olduğuna dair umut vermek için diğerlerini mutlu ederdim. En büyük hayalim bu" dedi.

Forbes milyarderler listesinin 25. sırasına eşdeğer

2022 Forbes milyarderler listesinin tepesinde 219 milyar dolarla Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunurken 25. sırada yer alan TikTok'u geliştiren Çinli internet girişimcisi Zhang Yiming'in serveti 50 milyar dolar olarak gözüküyor.
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