Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı

Mustafa Levent Göktaş

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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.