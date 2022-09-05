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Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı
Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T18:09+0300
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Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.
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levent göktaş, necip hablemitoğlu, bulgaristan
levent göktaş, necip hablemitoğlu, bulgaristan

Bulgaristan'da yakalanan Hablemitoğlu suikasti zanlısı Levent Göktaş için iade talebi hazırlandı

18:09 05.09.2022 (güncellendi: 18:23 05.09.2022)
Mustafa Levent Göktaş
Mustafa Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
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Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi, Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.
Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.
Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.
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