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Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu
Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu
New York’ta Mercedes kullanan bir soyguncu, kovaladığı gümüş rengindeki Toyota marka aracı çarparak durdurdu, sonra da aşağı inip sürücüyü soydu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
abd
silahlı soygun
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ABD'nin New York kentinde, tüm zamanların en popüler oyunları arasında gösterilen GTA'yı aratmayan silahlı bir soygun gerçekleşti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Mercedes marka siyah bir araç kullanan silahlı soyguncu, gümüş rengi Toyota marka aracı bir süre kovaladıktan sonra çarparak durdurmayı başardı. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı. Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.
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abd, silahlı soygun
abd, silahlı soygun

Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu

21:30 05.09.2022 (güncellendi: 21:39 05.09.2022)
© TwitterGTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu 
GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu  - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Twitter
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New York’ta Mercedes kullanan bir soyguncu, kovaladığı gümüş rengindeki Toyota marka aracı çarparak durdurdu, sonra da aşağı inip sürücüyü soydu.
ABD'nin New York kentinde, tüm zamanların en popüler oyunları arasında gösterilen GTA'yı aratmayan silahlı bir soygun gerçekleşti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Mercedes marka siyah bir araç kullanan silahlı soyguncu, gümüş rengi Toyota marka aracı bir süre kovaladıktan sonra çarparak durdurmayı başardı.

Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı.

Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.
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