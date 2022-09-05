Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu
21:30 05.09.2022 (güncellendi: 21:39 05.09.2022)
© TwitterGTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu
New York’ta Mercedes kullanan bir soyguncu, kovaladığı gümüş rengindeki Toyota marka aracı çarparak durdurdu, sonra da aşağı inip sürücüyü soydu.
ABD'nin New York kentinde, tüm zamanların en popüler oyunları arasında gösterilen GTA'yı aratmayan silahlı bir soygun gerçekleşti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Mercedes marka siyah bir araç kullanan silahlı soyguncu, gümüş rengi Toyota marka aracı bir süre kovaladıktan sonra çarparak durdurmayı başardı.
Mercedes marka siyah bir araç kullanan silahlı soyguncu, gümüş rengi Toyota marka aracı bir süre kovaladıktan sonra çarparak durdurmayı başardı.
Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı bir soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu https://t.co/Rd6NjcTquIhttps://t.co/xOFUEZdLPk pic.twitter.com/scRHJmG3Cp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2022
Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı.
Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.
Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı.
Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.
Thieves ram car into SUV in wild $20K heist on Upper East Side https://t.co/A2FAzKCQAy pic.twitter.com/ZuoEKRlTTa— New York Post (@nypost) September 5, 2022