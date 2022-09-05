https://sputniknews.com.tr/20220905/gta-klasigi-abdde-silahli-soyguncu-kovaladigi-araci-carparak-durdurdu-savurdu-asagi-inip-soydu--1060833860.html

Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu

Bir GTA klasiği: ABD'de silahlı soyguncu, kovaladığı aracı çarparak durdurdu, sonra aşağı inip soydu

New York’ta Mercedes kullanan bir soyguncu, kovaladığı gümüş rengindeki Toyota marka aracı çarparak durdurdu, sonra da aşağı inip sürücüyü soydu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:30+0300

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yaşam

abd

silahlı soygun

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ABD'nin New York kentinde, tüm zamanların en popüler oyunları arasında gösterilen GTA'yı aratmayan silahlı bir soygun gerçekleşti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Mercedes marka siyah bir araç kullanan silahlı soyguncu, gümüş rengi Toyota marka aracı bir süre kovaladıktan sonra çarparak durdurmayı başardı. Emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, soyguncunun araca bilerek çarptığını aktardı. Kendi arabasından silahıyla birlikte inen saldırgan, kovaladığı aracın kapısını açarak 55 yaşındaki sürücünün 20 bin dolarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu olay, soygun sırasında caddede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

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2022

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Sputnik Türkiye

abd, silahlı soygun