https://sputniknews.com.tr/20220905/gaziosmanpasada-bir-kadin-binanin-12-katinda-dakikalarca-asili-kaldi-1060810323.html
Gaziosmanpaşa'da bir kadın, binanın 12. katında dakikalarca asılı kaldı
Gaziosmanpaşa'da bir kadın, binanın 12. katında dakikalarca asılı kaldı
Gaziosmanpaşa’da 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı. Kadını kollarından tutan bir kişi uzun uğraşlar sonunda... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T11:45+0300
2022-09-05T11:45+0300
2022-09-05T11:48+0300
türkiye
istanbul
bina
kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060810018_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_5819ab0b2c03748084c1206fe2998463.jpg
İstanbul'da, 12 katlı bir sitenin en üst katından yaşayan kadın balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daire içindeki bir kişide kadının balkon kenarında asılı kaldığını görünce hemen ellerinden tutarak içeri çekmeye çalıştı. Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayı görenler kadını içeriye çekmeye çalışan kişiye yardım etmesi için sitenin güvenliğine haber verdi. Güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.'Kapıyı güvenliğe çocuklar açmış'Olay yerinde bulunan Süleyman Güler, “Hemen sitenin güvenliklerine haber verdik. Onlarda çıktılar yukarıya birkaç kişi. Hemen geri çektiler kadını. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi sonrasında. Sağlık ekipleri kadının yanına gitti, ardından kadını hastaneye götürdüler. Burada söylenenlere göre içeride iki tane de çocuk varmış. Güvenliklere kapıyı açanda çocuklarmış zaten" dedi.Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, “Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı ‘imdat’ diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlarda koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220830/9-kattan-sutunlarin-uzerine-dustu-hayati-tehlikesi-yok-1060571009.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060810018_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_3020e6e723897078c6473f438900675a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, bina, kurtarma
Gaziosmanpaşa'da bir kadın, binanın 12. katında dakikalarca asılı kaldı
11:45 05.09.2022 (güncellendi: 11:48 05.09.2022) Abone ol
Gaziosmanpaşa’da 12 katlı bir sitenin en üst katında yaşayan kadın dakikalarca balkonda asılı kaldı. Kadını kollarından tutan bir kişi uzun uğraşlar sonunda içeri çekti.
İstanbul'da, 12 katlı bir sitenin en üst katından yaşayan kadın balkona çıkarak aşağıya sarktı. Daire içindeki bir kişide kadının balkon kenarında asılı kaldığını görünce hemen ellerinden tutarak içeri çekmeye çalıştı.
Durumu fark eden çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayı görenler kadını içeriye çekmeye çalışan kişiye yardım etmesi için sitenin güvenliğine haber verdi. Güvenlikler kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi. Kadın gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.
'Kapıyı güvenliğe çocuklar açmış'
Olay yerinde bulunan Süleyman Güler, “Hemen sitenin güvenliklerine haber verdik. Onlarda çıktılar yukarıya birkaç kişi. Hemen geri çektiler kadını. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi sonrasında. Sağlık ekipleri kadının yanına gitti, ardından kadını hastaneye götürdüler. Burada söylenenlere göre içeride iki tane de çocuk varmış. Güvenliklere kapıyı açanda çocuklarmış zaten" dedi.
Cadde üzerinde esnaf olan Yalçın Şimşek ise, “Dışarda vatandaşların sesini duyunca bizde çıktık. Yukarıya baktığımızda bir kadın kendini sarkıtmıştı ‘imdat’ diye bağırıyordu. Tek bir adam vardı kadını çekmeye gücü yetmiyordu. Buradaki vatandaşlarda koşup yardım etti ve kadını içeri çektiler. Kadını çok zor çektiler içeri" diye konuştu.