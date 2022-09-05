https://sputniknews.com.tr/20220905/estonyada-partizan-savasina-hazirlik-calismalari-planlaniyor-1060828721.html
Estonya'da partizan savaşına hazırlık çalışmaları planlanıyor
Estonya'da partizan savaşına hazırlık çalışmaları planlanıyor
Estonya Savunma Bakanlığı, orduya işgal altındaki topraklarda silahlı direniş hazırlama, bu amaçla istihbarat ağlarını ve ilgili altyapıyı oluşturma yetkisi... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T18:42+0300
2022-09-05T18:42+0300
2022-09-05T18:45+0300
estonya
savaş
hazırlık
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271335_0:31:2673:1534_1920x0_80_0_0_afc4cbd09b2aa057656f4f317661d254.jpg
Savunma Bakan Yardımcısı Margit Gross, yerel medyada açıklamasında, “İşgal altındaki topraklarda yabancı güçlere karşı mücadelenin etkili olması için şimdiden, barış zamanında hazırlıklar yapmak lazım. Savunma güçlerine, böyle bir hazırlık çalışmaları için ek yetkiler lazım, çünkü böyle bir faaliyet için hazırlık çalışmaları gizli ajanların kullanımını öngörüyor. Oysa mevcut yasalar Savunma Güçlerine böyle bir yetki vermiyor” ifadesini kullandı.Gross, “Bu ajanlar, bu görevi veren veya bu eylemi yürütenin Estonya devleti veya dar manada Savunma Güçleri olduğu belli olmayacak şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Güçleri tarafından kullanılıyor” diye anlattı.Halihazırda Savunma Güçleri sadece istihbarat faaliyet için bu türden yetkiye sahip.
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056271335_0:0:2673:2005_1920x0_80_0_0_dc0fb72c5528abb5d87f72e164724fc7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
estonya, savaş, hazırlık
Estonya'da partizan savaşına hazırlık çalışmaları planlanıyor
18:42 05.09.2022 (güncellendi: 18:45 05.09.2022) Abone ol
Estonya Savunma Bakanlığı, orduya işgal altındaki topraklarda silahlı direniş hazırlama, bu amaçla istihbarat ağlarını ve ilgili altyapıyı oluşturma yetkisi veren yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
Savunma Bakan Yardımcısı Margit Gross, yerel medyada açıklamasında, “İşgal altındaki topraklarda yabancı güçlere karşı mücadelenin etkili olması için şimdiden, barış zamanında hazırlıklar yapmak lazım. Savunma güçlerine, böyle bir hazırlık çalışmaları için ek yetkiler lazım, çünkü böyle bir faaliyet için hazırlık çalışmaları gizli ajanların kullanımını öngörüyor. Oysa mevcut yasalar Savunma Güçlerine böyle bir yetki vermiyor” ifadesini kullandı.
Gross, “Bu ajanlar, bu görevi veren veya bu eylemi yürütenin Estonya devleti veya dar manada Savunma Güçleri olduğu belli olmayacak şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Güçleri tarafından kullanılıyor” diye anlattı.
Halihazırda Savunma Güçleri sadece istihbarat faaliyet için bu türden yetkiye sahip.