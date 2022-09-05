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Estonya'da partizan savaşına hazırlık çalışmaları planlanıyor
Estonya'da partizan savaşına hazırlık çalışmaları planlanıyor
Estonya Savunma Bakanlığı, orduya işgal altındaki topraklarda silahlı direniş hazırlama, bu amaçla istihbarat ağlarını ve ilgili altyapıyı oluşturma yetkisi... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T18:42+0300
2022-09-05T18:45+0300
estonya
savaş
hazırlık
savunma
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Savunma Bakan Yardımcısı Margit Gross, yerel medyada açıklamasında, “İşgal altındaki topraklarda yabancı güçlere karşı mücadelenin etkili olması için şimdiden, barış zamanında hazırlıklar yapmak lazım. Savunma güçlerine, böyle bir hazırlık çalışmaları için ek yetkiler lazım, çünkü böyle bir faaliyet için hazırlık çalışmaları gizli ajanların kullanımını öngörüyor. Oysa mevcut yasalar Savunma Güçlerine böyle bir yetki vermiyor” ifadesini kullandı.Gross, “Bu ajanlar, bu görevi veren veya bu eylemi yürütenin Estonya devleti veya dar manada Savunma Güçleri olduğu belli olmayacak şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Güçleri tarafından kullanılıyor” diye anlattı.Halihazırda Savunma Güçleri sadece istihbarat faaliyet için bu türden yetkiye sahip.
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estonya, savaş, hazırlık
estonya, savaş, hazırlık

Estonya'da partizan savaşına hazırlık çalışmaları planlanıyor

18:42 05.09.2022 (güncellendi: 18:45 05.09.2022)
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийEstonya
Estonya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Estonya Savunma Bakanlığı, orduya işgal altındaki topraklarda silahlı direniş hazırlama, bu amaçla istihbarat ağlarını ve ilgili altyapıyı oluşturma yetkisi veren yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.
Savunma Bakan Yardımcısı Margit Gross, yerel medyada açıklamasında, “İşgal altındaki topraklarda yabancı güçlere karşı mücadelenin etkili olması için şimdiden, barış zamanında hazırlıklar yapmak lazım. Savunma güçlerine, böyle bir hazırlık çalışmaları için ek yetkiler lazım, çünkü böyle bir faaliyet için hazırlık çalışmaları gizli ajanların kullanımını öngörüyor. Oysa mevcut yasalar Savunma Güçlerine böyle bir yetki vermiyor” ifadesini kullandı.
Gross, “Bu ajanlar, bu görevi veren veya bu eylemi yürütenin Estonya devleti veya dar manada Savunma Güçleri olduğu belli olmayacak şekilde eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Güçleri tarafından kullanılıyor” diye anlattı.
Halihazırda Savunma Güçleri sadece istihbarat faaliyet için bu türden yetkiye sahip.
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