https://sputniknews.com.tr/20220905/disisleri-bakanligi-kabildeki-rusya-buyukelciligi-onunde-gerceklestirilen-saldiriyi-kinadi-1060828579.html

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Rusya Büyükelçiliği önündeki saldırıyı kınadı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T18:37+0300

2022-09-05T18:37+0300

2022-09-05T18:45+0300

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil’deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Sözkonusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu’na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Açıklamanın tamamı şöyle: "Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde bugün (5 Eylül) gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu’na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını, "Teşekkür ederiz" notuyla paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/rusyanin-kabil-buyukelciligi-yakinlarinda-patlama-1060808355.html

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