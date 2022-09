https://sputniknews.com.tr/20220905/disisleri-bakani-cavusoglu-macronun-aciklamalari-talihsiz-olmustur-1060833327.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi 'emperyalist ajandası' olan ülkeler arasında saymasına tepki göstererek, "Sayın Macron'un... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T21:13+0300

2022-09-05T21:13+0300

2022-09-05T22:43+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

catherine colonna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060834139_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f5c2716be311400c07a89e77a701bfdd.jpg

Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu, diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük." ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek, Colonna ile görüşmede bu ziyaretin planlamasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu söyledi.Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Mutabık olduğumuz konuların sayısını artıralımFransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da konuşmasında, göreve başladığı tarihten bu yana Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi ve farklı konularda yoğun görüşme ve diyaloğu sürdürdüklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzdaki yaptıkları görüşmenin devamı olarak tüm ortak konulardaki diyaloğu derinleştirmeleri gerektiğini söyledi.Colonna, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin, "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler." dedi.Çavuşoğlu, vize başvurularında Türk vatandaşlarının yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda Colonna'ya Türkiye'nin beklentilerini ilettiğini kaydederek, "Bu sorunun da en kısa süre içinde çözülmesi gerekliliğine inanıyoruz." dedi.Çavuşoğlu, Ukrayna'daki krizi çerçevesinde yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa ve Avrupa Birliği için ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kere daha gösterdiğine vurgu yaparak, "Bunun konjonktürel olmamasını diliyoruz. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman Türkiye'ye önem verilmemesi gerekiyor. Biz şunu açık yüreklilikle söylemek istiyoruz. AB ancak Türkiye ile potansiyelini hayata geçirebilir ve gerçek anlamda bir jeopolitik aktör olabilir." değerlendirmesinde bulundu.İki ülkenin Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, Irak, Libya, Kafkasya ve Ukrayna konularında görüş ayrılığı içinde olduğu konuların da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:'Fransa'nın ve AB'nin Kıbrıs Türklerine 2004'te verdiği sözleri tutmalarını bekliyoruz'Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de kalıcı bir çözümden yana olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, AB dahil tüm üçüncü aktörlerin tarafsız bir tutumla Türkiye'nin diplomasi çağrısını desteklemesi gerektiğini kaydetti.Çavuşoğlu, adadaki Annan Planı referandumunun ardından KKTC üzerindeki kısıtlamaları kaldırma sözünü hatırlatarak, "Fransa'nın ve AB'nin Kıbrıs Türklerine 2004'te verdiği sözleri tutmalarını bekliyoruz." dedi.'Sayın Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur'Fransız mevkidaşının, Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir'de yaptığı bir konuşmada "Türkiye, Rusya ve Çin’i neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altından Fransa düşmanlığı yapan ağlar olduğu" konusundaki sözlerinin Türkiye ile ilgili olmadığını belirtmesi üzerine Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:Çavuşoğlu, Fransa'nın Türkiye'yle istişare mekanizmalarına Afrika'yı ekleme teklifini Türkiye'nin memnuniyetle kabul ettiğini hatırlatarak, iki ülkenin Afrika konusunda yapacağı iş birliğinin en çok Afrika'nın yararına olduğunu söyledi.Şirketlerin rekabet etmesinin normal olduğunun, ülkelerin rekabetinin ise normal olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da hiçbir yere sömürgeci bir yaklaşımla gitmediğini vurguladı.Çavuşoğlu, "Tam tersine eşit ortak gibi görüyoruz. Zaten Türkiye'nin şu anda Afrika'da çok popüler olmasının sebebi bu. Yani Türkiye seviliyor. Her Afrika ülkesinde seviliyor. Çünkü Türkiye onlara aynı göz hizasında bakıyor, aynı samimi dille konuşuyor, eşit ortak gibi görüyoruz. Yani tepeden bakmıyoruz." diye konuştu."Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Fransa'ya da yardımcı olabiliriz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, Afrikalıların en çok Fransa ve Türkiye'deki Afrika zirvelerine katıldığını da vurgulayarak, "Gelin Afrika'nın kalkınmasına birlikte katkı sağlayalım. Zaten Afrika ülkeleri de sömürgeci yaklaşımları kabul etmiyor. Bunu tarihte de gördük, şimdi de görüyoruz. Çünkü Afrika halkı gururlu bir halk." değerlendirmesini yaptı.'Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında Türkiye dahil başka ülkelere Afrika konusunda yönelttiği itham üzerine Türkiye'nin, "Fransa'nın en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşmesi" yönündeki yanıtına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin açıklamalarında net ifadeler kullandığını belirtti.Çavuşoğlu, "Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı. Şimdi o ülkelerde sömürgeci olarak mevcudiyeti yok artık Fransa'nın." dedi.Türkiye'nin açıklamasında Fransa'nın "geçmişteki sömürgeci yaklaşımından" ders alması gerektiğinin vurgulandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20220826/macron-turkiye-menseli-aglar-fransa-karsiti-propaganda-yurutuyor-1060443832.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, catherine colonna