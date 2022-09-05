https://sputniknews.com.tr/20220905/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi--1060832152.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T19:40+0300
2022-09-05T19:40+0300
2022-09-05T19:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı kabinesi
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/cumhurbaskani-erdogan-bosna--hersek-sirbistan-ve-hirvatistani-ziyaret-edecek-1060832044.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
19:40 05.09.2022 (güncellendi: 19:48 05.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.
Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.
Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.