https://sputniknews.com.tr/20220905/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi--1060832152.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T19:40+0300

2022-09-05T19:40+0300

2022-09-05T19:48+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı kabinesi

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.Takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine toplantısı