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https://sputniknews.com.tr/20220905/cindeki-depremde-can-kaybi-46ya-yukseldi--1060832518.html
Çin'deki depremde can kaybı 46’ya yükseldi
Çin'deki depremde can kaybı 46’ya yükseldi
Çin'in batısındaki Sichuan eyaletinde 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden haber alınamadığı ve 50 kişinin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T20:09+0300
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deprem
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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Çin basınında yer alan haberlerde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Haberlerde, depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü ifade edildi. Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
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deprem, çin, sichuan
deprem, çin, sichuan

Çin'deki depremde can kaybı 46’ya yükseldi

20:09 05.09.2022 (güncellendi: 20:10 05.09.2022)
© AFP 2022 / STRÇin deprem
Çin deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / STR
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Çin'in batısındaki Sichuan eyaletinde 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Çin basınında yer alan haberlerde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği ifade edilerek, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
Haberlerde, depremin tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı ve bazı evlerin ise zarar gördüğü ifade edildi.
Çin'in Sichuan eyaletinin Yaan kentinde geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen depremde 4 kişi, 2013 yılında kaydedilen 7 büyüklüğündeki depremde ise 100’ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.
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