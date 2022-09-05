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https://sputniknews.com.tr/20220905/cindeki-depremde-anne-panda-ve-iki-yavrusu-sarsintiyi-hissettikten-sonra-acik-alana-kacti-1060839363.html
Çin’deki depremde anne panda ve iki yavrusu, sarsıntıyı hissettikten sonra açık alana kaçtı
Çin’deki depremde anne panda ve iki yavrusu, sarsıntıyı hissettikten sonra açık alana kaçtı
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T23:02+0300
2022-09-05T23:07+0300
yaşam
çin
panda
yavru panda
deprem
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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu. Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssü'nde bulunan anne panda ve yavruları, depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü. Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
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çin, panda, yavru panda, deprem
çin, panda, yavru panda, deprem

Çin’deki depremde anne panda ve iki yavrusu, sarsıntıyı hissettikten sonra açık alana kaçtı

23:02 05.09.2022 (güncellendi: 23:07 05.09.2022)
© REUTERS / Tokyo Zoological Park SocietyPanda- Japonya
Panda- Japonya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© REUTERS / Tokyo Zoological Park Society
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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu.

Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssü'nde bulunan anne panda ve yavruları, depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.


Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
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