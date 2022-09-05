Çin’deki depremde anne panda ve iki yavrusu, sarsıntıyı hissettikten sonra açık alana kaçtı
23:02 05.09.2022 (güncellendi: 23:07 05.09.2022)
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin ardından açık alana kaçtı.
Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu.
Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssü'nde bulunan anne panda ve yavruları, depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.
Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssü'nde bulunan anne panda ve yavruları, depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü.
Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
#LATEST A giant panda mother rushed her two babies to an open field at a national nature reserve in China's Sichuan immediately after a 6.8-magnitude earthquake jolted Luding County of Sichuan on Monday.#pandas #loving #caring pic.twitter.com/75H6CWiDJb— Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) September 5, 2022