https://sputniknews.com.tr/20220905/cindeki-depremde-anne-panda-ve-iki-yavrusu-sarsintiyi-hissettikten-sonra-acik-alana-kacti-1060839363.html

Çin’deki depremde anne panda ve iki yavrusu, sarsıntıyı hissettikten sonra açık alana kaçtı

Çin’deki depremde anne panda ve iki yavrusu, sarsıntıyı hissettikten sonra açık alana kaçtı

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki anne panda ve yavruları depremi hissetmelerinin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T23:02+0300

2022-09-05T23:02+0300

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yaşam

çin

panda

yavru panda

deprem

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Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden kaçan pandalar gündem oldu. Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Shenshuping Koruma Üssü'nde bulunan anne panda ve yavruları, depremi hissetmelerinin ardından bulundukları kapalı alandan açık alana kaçtı. Pandaların kaçtığı anlar kayıt altına alınırken, anne pandanın yavrularının ardından kapalı alanı terk ettiği görüldü. Öte yandan, Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükselirken, 16 kişiden hala haber alınamadığı ve 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

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çin, panda, yavru panda, deprem